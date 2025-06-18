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    台南億載國小專注大埔腔教學 奪冠展傳承成果

    台南學校勇奪全國客家藝文競賽佳績。（記者洪瑞琴攝）

    台南學校勇奪全國客家藝文競賽佳績。（記者洪瑞琴攝）

    2025/06/18 11:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市積極推動本土語文教育，這次全國中小學客家藝文競賽總決賽，安平區億載國小勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組第1名、永康區崑山國小獲「客語戲劇類」國小中年級組第2名、新化區大新國小獲「客語歌唱表演類」國小中年級組第4名，展現學校師生推動語文傳承的用心。

    億載國小榮獲「客語口說藝術類」國小高年級組全國第1名，指導老師吳彩雯為全國級客語薪傳師，長年致力於大埔腔的保存與傳承，帶領學生扎根學習稀有腔調。獲獎學生陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻自2年級起持續學習客語，憑藉堅持與努力，已能以流利的大埔腔進行口說藝術表演。這次奪冠不僅是對學生學習的肯定，亦讓人看見師生共同投入的成果與熱情。

    崑山國小以《葛藤救客背帶情》榮獲「客語戲劇類」國小中年級組第2名，校長王文玲表示，劇作結合生動劇情與自然流暢的客語對白，呈現客家族群的人情味與文化特色，學生在排練過程中克服挑戰、學習成長，展現語言實力與戲劇張力，未來學校將持續推動客語教學，讓更多孩子在舞台上綻放光彩。

    國中小客家藝文競賽透過客語歌唱、口說藝術、戲劇表演等多元形式，傳遞客家文化的深厚底蘊，並鼓勵學生認識並學習本土語言，培養文化認同感。台南市雖非《客家基本法》所列的客家重點發展區，但在全國競賽中奪得佳績。

    教育局長鄭新輝表示，各校積極推動本土語文教育，億載國小長年專注大埔腔客語教學，從課程設計、社團經營到參賽培訓；崑山國小則將客語戲劇融入校本課程，結合生活情境與地方故事，讓學生在表演中學習語言，展現文化底蘊與創意實力。教育局將持續投入資源，協助學校發展特色，讓學生在自然情境中學習語言，培養文化認同與自信。

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