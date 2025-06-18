光臘樹蜂花粉蛋白質含量超猛 苗栗農改場：比等量雞蛋高1成

光臘樹花季盛開吸引蜜蜂訪花。（苗栗農改場提供）

2025/06/18 12:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕光臘樹常見於造林地與行道樹，其中光臘樹蜂花粉因香氣清香悠遠，深受喜愛，農業部苗栗農業改良場指出，光臘樹蜂花粉蛋白質含量高達21%，比等量雞蛋高出約10%，且涵蓋人體所需的9種必需胺基酸，營養價值驚人，是運動健身與茹素民眾的絕佳營養補給選擇。

光臘樹蜂花粉即將新鮮上市，產量不多的光臘樹蜂花粉往往一上市，就被識途老馬一掃而空，苗栗農改場助理研究員陳本翰表示，光臘樹蜂花粉有類似香水百合的清香花香味，入口後香味久久不散，主要產地在中南部的林地。

請繼續往下閱讀...

陳本翰指出，光臘樹蜂花粉含有18種胺基酸，其中亮胺酸（Leucine）是人體必需胺基酸之一，可促進肌肉修復、生長及提升運動力，每100公克光臘樹蜂花粉含量高達1418毫克，比等量雞蛋高出29.9%；另一種必需胺基酸組胺酸（Histidine），與血紅素形成與組織修復息息相關，每100公克含量高達674.3毫克，為雞蛋的2倍、大豆的1.5倍。

苗栗農改場說明，除優質蛋白質外，光臘樹蜂花粉含有豐富的維生素B群、必需脂肪酸、亞麻酸等，更具有多酚類植生素，堪稱天然植物性綜合維他命，對於運動族群、素食者、銀髮族及追求養生保健的消費者而言，都是日常補充營養的極佳選擇。

苗栗場建議，蜂花粉屬天然食品，無攝取量限制，惟對花粉過敏者應評估自身狀況，詳閱食品成分標示並慎重食用，成人每日可食用1至2茶匙（約4至8克）的蜂花粉，光臘樹蜂花粉因香氣濃郁亦可添加於烘焙食品中，不僅營養加分，更為糕點增添風味與賣相，陳本翰補充說明，未來希望可更進一步在原民部落推廣光臘樹蜂花粉運用在甜點，創造當地獨特伴手禮。

處理後的光臘樹蜂花粉散發金黃色澤，具有豐富營養物質。（苗栗農改場提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法