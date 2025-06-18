鹽琉線暑假旺季前突減船班 屏縣府收回1席泊位、公告覓新血

鹽琉線的大福航運旺季前減航班。（記者陳彥廷攝）

2025/06/18 12:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東往返小琉球的鹽琉線船運服務中心，去年中正式啟用，原有的大福航運5月初曾因船隻上架維修減班，雖在5月底回復正常航班，未料6月初又無預警宣布平日將減為2航次，嚴重影響旅客權益及未來整個鹽琉線的航運引流作業，屏東縣政府施鐵腕收回1席船席位，近期就會釋出並公告徵求新血，希望能趕在暑假旺季時，為鹽琉線注入新動力。

大福航運共有3艘船，其中1艘必須大修才能航行，4月底因另艘船要上架特檢，宣布5月將減班半個月左右，就曾引來縣府關注，但當時理由為船舶數量不足，無法因應原有的平日1天5航次10班來回、假日1天6航次12班來回的運送作業，後續船雖特檢完畢回歸，並恢復正常航次，卻在端午連假宣布6月3日起，平日僅提供早上9點半、10點50分從鹽埔發船、10點10分及下午4點半從琉球返航的2航次共4班船班，假日也同樣縮減為5航次10班。

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由於是無預警宣布減班，且在端午連假最後一天突襲式宣布，屏縣府即刻協商與協調，大福航運則回應，平日人潮少，若照原有航班次，恐造成營運困難，因此減班因應，週末才會增班，由於暑假將屆，面對爆量人潮，恐難以即時因應，對整個鹽琉線原有引流任務亦產生後續久遠的影響。

「少了約一半」，屏縣府指出，光是從5月大福航運減班半個月左右，最後運量直到5月底端節連假「拉尾盤」才讓運量補了上來，但仍是較往年5月少了約一半，6月現在更是如同放空城，這種無預警式的停航減班，不僅影響遊客權益甚鉅，更是直接影響未來遊客前往鹽琉線搭乘的觀感，因此亟需新血進入。

屏縣府指出，由於相關法令不論是增、減班都是報備制，未來希望航港局應調整，避免影響乘客權益，而大福航運經協商也不願調整令人極為遺憾，因此已收回大福原有的泊席位其中1席，近期就會上網公告釋出徵求新血，由於將近旺季，因此主要鎖定對象會是已具備客輪可航行的航商，不必再耗時間等造船，將會儘速完備相關行政程序，儘快讓新航商投入，盼為整個屏東琉球航線帶來正向刺激與擾動。

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