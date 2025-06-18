澎湖郵局關懷獨居長者 前進尖山村協助改善居住環境

澎湖郵局前進湖西尖山村，協助獨居長者改善居住環境。（澎湖郵局提供）

2025/06/18 11:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人台灣郵政協會暨澎湖郵局今年「協助改善獨居長者居住環境」公益活動，選定澎湖縣湖西鄉尖山村獨居長者洪陳女士，年齡91歲。該案由轄屬尖山村長王家興、幹事呂嘉惠協助通報得知，因此除了捐贈民生物資之外，並延伸服務至改善獨居長者居住環境。

洪陳女士為中低收入戶，生活清苦，居住環境頂樓破舊，但凡下雨，雨水便滴流而下，影響正常生活。雖領有中低收補助，仍無法支應房屋修繕費用。因年邁且生活行動遲緩，家庭經濟水平較低，是政府立案之低收入戶，其所居住之房屋屋頂舊損漏水、3個窗戶及1個大門破損嚴重，無法擋風遮雨。

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尖山村幹事呂嘉惠、村長王家興及社區洪文龍理事長得知台灣郵政協會有此善舉，因此一同向澎湖郵局通報協助。澎湖郵局局長吳佳鴻表示，基於企業的社會責任，決定以實際行動協助弱勢者改善其居住環境品質，幫助其修繕房屋。由郵務科科長洪炎增擬定修繕計劃，委請專業裝修師傅修繕該洪陳女士之老舊房屋，期許能有遮風避雨及安全門窗的居住環境。

經過修復後，洪陳女士目前居住的房屋，再也無須擔心颱風、下雨時漏水、淹水的危害與危險，洪陳女士滿意的表達感謝，對於郵局繼台電之後，成為澎湖人的好鄰居，也讓澎湖民眾倍感溫馨。

經過修復後，獨居長者不必擔心塌陷、漏水及颱風威脅。（澎湖郵局提供）

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