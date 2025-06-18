工研院B5G衛星酬載研發 立委爆遇瓶頸擬跟太空中心解約

國科會副主委林法正（右）、國家太空中心主任吳宗信（左）赴立法院報告說明台灣太空科技發展佈局與未來藍圖。（記者吳柏軒攝）

2025/06/18 12:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家太空中心委託工研院協助研發B5G低軌衛星的酬載，原定發射一顆1B衛星，但立法委員萬美玲爆料，指出工研院今年3月去函將完成6期交付後就跟太空中心解約；太空中心主任吳宗信回應，因工研院工程體近期審查會上有委員有不同意見，對工研院擬解約感到不妥，近期雙方會在協商尋求解決之道，不排除減價驗收。

立法院教育及文化委員會今（18日）召開「競逐太空：國科會太空科技發展佈局與未來藍圖」專題報告，國科會副主委林法正報告，台灣太空藍圖須達強化國家安全與發展太空經濟，要建立完整遙測衛星星系，與打造首批6顆低軌通訊衛星（B5G計畫），以及強化自主發射技術能量。其中2顆高效能通訊衛星B5G-1A跟1B，1A採外購並預計2027年發射，1B則是學習自製。

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萬美玲指出，原先太空中心網站宣示B5G衛星要2027及2028年發射，其中1顆由工研院協助，但最新消息指出，工研院準備完成6期交付後就要跟太空中心解約，中止合作，憂影響後續低軌通訊衛星的發射期程與相關發展。

吳宗信回應與受訪指出，工研院協助B5G-1B的衛星酬載工程體，預計今年3月底交件，但目前遇到驗收未通過問題，不排除朝向減價驗收的方式處理，對於工研院擬解約感到不妥，將儘速研商開會討論，至於原定2028年發射1B，以延後到2030年發射。

萬美玲再質疑，工研院的回覆是，其擅長通訊系統，但衛星工程體的工程驗證跟飛行體，需要太空環境跟模擬測試，皆非工研院擅長，要還給太空中心，若工研院解約，是否同意影響台灣通訊衛星發展？吳宗信回應，不同意，太空中心會接下1B任務並統合優化。

太空中心回應，國科會去年召開行政院通訊產業策略 SRB會議，會議中討論決議調整通訊酬載發展方向，改由國家太空中心與產學研界共同研發，形成健全的通訊衛星酬載系統的ODM生態系，促進國內業者進軍太空產業打入國際市場。為此檢視修正1B通訊酬載規格（單波束單模態）改為優化自主通訊酬載（多波束雙模態），以符合市場技術發展趨勢。

太空中心表示，原委由工研院研製的酬載，經6月驗收複審，審查委員認為尚有待釐清需討論確認，因此太空中心與工研院近期將共同商討，依照審查的意見進行後續處置並尋求解決之道。

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