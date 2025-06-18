科學女力！3年輕科學家將代表台灣 參與林島諾貝爾獎得主會議

林島諾貝爾獎得主會議將於6月底在德國林島舉行，中研院與林島會議理事會及林島會議基金會簽署合作備忘錄，為林島諾貝爾得主大會的學術夥伴。（資料照）

2025/06/18 11:39

〔記者楊媛婷／台北報導〕讓年輕科學家和諾貝爾獎得主齊聚交流的林島諾貝爾獎得主會議，將於6月29日到7月4日在德國林島舉行，中研院表示，該院國際研究生學程（TIGP）博士生楊欣瑜、吳氏鸞（Loan Thi Ngo），以及陽交大應用化學系博士候選人陳羿帆，3位優秀的年輕學人通過國際選拔，將代表台灣與會。

第74屆林島諾貝爾獎得主會議今年特別具焦在人工智慧對化學的影響，以及循環化學對永續發展的貢獻，共有來自84國、超過630位年輕科學家參與，參與的年輕科學家約5成都是女性，本次代表台灣參與的年輕科學家也都是女性，展現科學女力。

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在「奈米科學與技術」（TIGP-Nano）學程攻讀生物化學與癌症治療的楊欣瑜表示，自小嚮往林島會議，能通過嚴格篩選赴德與學術大師對談，是其博士生涯的重大里程碑，將把握難得的機會，與藉由AI方式預測蛋白質結構的2024年諾貝爾化學獎得主約翰．瓊珀（John M. Jumper）進一步交流。

專研量子點材料的吳氏鸞，則特別期待2023年諾貝爾化學獎得主蒙吉．巴汶帝（Moungi G. Bawendi）分享投入量子點研究的動力與經驗，從而啟發自己的最佳研究路徑，拓寬科學視野。

陳羿帆的研究領域為響應性高分子奈米材料、水質淨化之水凝膠，她盼能向眾位重量級國際學者看齊，尤其是2021年化學獎得主戴維．麥克米倫（David MacMillan），過去鑽研非對稱有機催化，近期投入光催化研究，有遠見找出對的研究方向，非常值得年輕世代學習。

中研院表示，林島諾貝爾獎得主會議1951年創辦以來，已有逾3萬6000名年輕科學家參與。2017年，該院與林島會議理事會及林島會議基金會簽署合作備忘錄，為林島諾貝爾得主大會的學術夥伴。

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