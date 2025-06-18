推廣中台灣觀光 中市觀旅局邀韓國旅行業與媒體踩線4天

韓國踩線團參訪草悟道。（觀旅局提供）

2025/06/18 11:42

〔記者歐素美／台中報導〕韓國今年1至3月來台旅客總人次突破31萬，台中到韓國仁川的航班天天飛，台中市觀旅局為搶攻韓國市場，與德威航空合作，接待來自韓國旅行業者及知名媒體一行人，昨舉行歡迎晚宴，展開中台灣踩線4天行程，踩線團深入體驗探索中台灣的觀光亮點，增加韓國旅遊業者包裝中台灣行程的意願，強化韓國入境旅遊市場並促進中台灣觀光產業發展。

觀旅局長陳美秀表示，台中飛航韓國仁川的定期航線，除德威航空每週7班外，大韓航空也是每週7班，台灣虎航「台中-濟州」航線也將於7月1日首航，每週2班，韓國目前已成為台中市發展國際觀光的重要市場之一。台中積極鎖定韓國市場，鼓勵韓國旅客多加運用便利省時的中進中出模式來台旅遊。

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這次韓國踩線團含旅行業者及媒體記者共11人，4天將參訪台中都區的草悟道、彩虹眷村及逢甲夜市；屯區的聚奎居、霧峰農會酒莊、霧峰林家宮保第園區及霧峰高爾夫球場；山區的后豐鐵馬道、公老坪及后里馬場外，也體驗雙層觀光巴士、採果、旗袍漢服寫真及品嚐台中在地屋馬燒肉，更延伸至彰化，以展現台中帶動中台灣觀光圈共榮的絕佳地理優勢。

觀旅局表示，踩線團行程也與台中旅宿業者合作，感謝在台中旅宿市場深耕多年長榮桂冠酒店及其新品牌采寓酒店共同協助，觀旅局昨在長榮桂冠酒店舉行歡迎晚宴，邀請在地觀光業者與韓國踩線團交流，了解雙方觀光潛力及市場發展空間，促進韓國旅行業代表與台中業者之間的旅遊合作與未來交流。

聚奎居。（觀旅局提供）

雙層觀光巴士。（民眾提供）

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