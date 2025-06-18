桃園市小一生屢遭同學暴力攻擊 家長控訴對方家長、校方態度消極

李生近日又遭同學踹傷、抓傷、咬傷，身上出現大小傷口。（議員黃瓊慧提供）

2025/06/18 11:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某國小一年級發生暴力事件，李姓家長向議員黃瓊慧陳情指出，他的孩子自3月起陸續遭班上陳姓學生暴力攻擊、言語挑釁，對方家長、校方態度消極，教育局啟動霸凌調查至今無結果，兩人還在同個班級，孩子6月又遭踹、抓、咬傷，「我已經不知如何保護孩子」。

教育局表示，校方近日召開協調會議，邀集雙方家長及教育局代表，共同研商學生未來學習安排與配套措施，全案目前已完成相關人員訪談，由調查委員撰寫調查報告中，教育局將持續督導案件進度。

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李姓家長控訴，孩子現就讀某國小1年級，3月開始遭陳生暴力攻擊，首次攻擊事件發生後，校方給的回應是對方家長認為孩子是在玩樂，弄傷他的孩子純屬意外，至今也未收到任何道歉，之後陳生也會用言語挑釁，一直找他孩子的麻煩，在他極力要求下，教育局雖有開啟霸凌調查，但在調查結果尚未出爐前，陳生又於本月2日將他的孩子踹傷，16日更因一言不合將他的孩子咬傷和抓傷。

李姓家長無奈說，發生這些攻擊事件，只能相信校方給他的保證，校方表示會再教育攻擊人的孩子，並防止攻擊事件發生，「但隨著孩子一次次的受傷，我真的已經不曉得該怎麽幫助、保護我的孩子了」，對校方的溝通了解和體諒，也未獲得任何正面的改善，他的孩子處在1個危險的校園環境中，身為家長真的很無助，「當校園變成格鬥場，老師的教育失能、施暴者的家長無動於衷，我們還能怎麼辦」。

黃瓊慧表示，孩子接二連三遭受攻擊，3月發生第1次衝突時，李生家長即要求與陳生家長會面、協調，但對方態度消極，也不帶孩子去做鑑定，難道只能再三吞忍？而校方消極無作為的結果，就是產生更大的衝突，其實李生家長的訴求很簡單，孩子若有症狀，陳生家長應積極面對並帶去鑑定，學校也應拿出積極態度及作為，讓雙方家長有會面的機會詳談，才是真正幫忙到孩子，教育局在調查霸凌案的階段，仍發生接二連三的事件，應該更積極地介入。

校方回應，3月至今兩生因遊玩碰撞、插隊等引發衝突，獲報後立即進班釐清案情，並完成校安通報，李生家長亦到校表達初步訴求，盼孩子能在原班安心完成期末評量、不再無故受到傷害，學校近日召開協調會議，邀集雙方家長及教育局代表，共同研商雙方學生未來學習安排與配套措施，並安排專輔教師持續介入，協助陳生進行行為調整，並將於新學期辦理特教鑑定評估，另已安排行政人員入班支援延續至學期結束，以強化課堂觀察與即時應對。

教育局表示，全案目前已完成相關人員訪談，由調查委員撰寫調查報告中，將持續督導案件進度，並責成學校於規定時限內完成調查報告及後續必要處置，確保事件獲得妥善處理與落實。

李生近日又遭同學踹傷、抓傷、咬傷，身上出現大小傷口。（議員黃瓊慧提供）

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