兇狠圓軸蟹族群冠全台 台江國家公園7/10起護蟹交管

兇狠圓軸蟹抱卵母蟹。（圖由台江處提供）

2025/06/18 11:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群，近期正值繁殖季，台江國家公園管理處將自7月10日起執行3梯次的護蟹交通管制，首梯次為7月10至14日，呼籲民眾於交管期間配合避開管制區及周邊區域。

分佈於台灣西南沿海一帶的凶狠圓軸蟹，是台灣體型最大的陸蟹。其中，安南區城西里青草崙一帶的兇狠圓軸蟹，體型之大更是世界罕見，為台江國家公園最具代表性的陸蟹。但每年繁殖季數以千計兇狠圓軸蟹「降海釋幼」繁洐下一代，卻面臨路殺及人為捕捉的威脅。

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台江處表示，兇狠圓軸蟹族群降海釋幼繁殖季為6至11月，該處委託台灣濕地保護聯盟辦理陸蟹公民科學家保育行動計畫，將於7至9月進行護蟹交通管制工作。護蟹交通管制範圍位於台江國家公園內青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（原水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間約2公里路段。

台江處表示，今年規劃3梯次交管，第1梯次為7月10至14日，第2梯次為8月9至13日，第3梯次為9月8至10日，3梯次交管時間皆為晚間18時30分至21時30分。交管期間除相關必要的公務、災害防救及特殊情形外，禁止任何機動車輛進入管制區。除了交管，台江處也安排護蟹志工於兇狠圓軸蟹繁殖季進行調查及巡護，並結合保七總隊第七大隊共同巡守，呼籲民眾於交管期間配合避開管制區及周邊區域，讓陸蟹媽媽能順利產下小寶寶。

台江處青草崙堤防防汛道路護蟹交通管制範圍示意圖。（圖由台江處提供）

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