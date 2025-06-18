全球僅5件！科博館獲捐台灣雲豹珍稀標本

科博館獲贈台灣雲豹珍稀標本，是台灣唯二有文獻紀錄雲豹標本。（圖：科博館提供）

2025/06/18 11:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館獲農業部林業及自然保育署嘉義分署捐贈127件距今已有90年歷史的日治時期動物標本，其中有1件是台灣「唯二」有文獻紀錄的台灣雲豹標本；科博館指出，台灣曾有雲豹的事實屢遭質疑，有文獻記載的標本全球僅5件，近年學界證實台灣雲豹已滅絕，受限現存標本多缺乏背景資料，這件標本有助補足科學研究缺失的一環。

科博館館長黃文山指出，林業及自然保育署嘉義分署捐贈的標本原藏於嘉義分署所轄的阿里山博物館，為1935年開館時的首批展品，距今已有90年歷史，捐贈內容包含114件鳥類標本與12件鼠類標本，不僅原始採集標籤完整，保存狀況亦佳，具高度自然史研究價值。

請繼續往下閱讀...

科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，捐贈標本最受矚目的是一件台灣雲豹立姿標本，雖外觀陳舊且左後掌有斷裂情形，根據嘉義分署2023年委託國立台北藝術大學進行的「阿里山博物館調查研究」計畫，這件標本曾於1935年「始政40周年紀念台灣博覽會」的「新高山阿里山的自然界」展區展出，是台灣目前極少數有文獻紀錄的台灣雲豹標本之一。

館方指出，1999年921大地震重創阿里山博物館，災後清查時發現這件封存多年的雲豹標本，已有受損情形，林業保育署嘉義分署（原嘉義林管處）隨即委託科博館協助清理與保存，因標本老化脆弱，決定捐贈科博館妥善保存。

科博館指出，根據日治時期留下的資料，阿里山博物館1935年開館展出的鳥類與哺乳類標本，大多由當時任職台南博物館的鳥類專家風野鐵吉負責蒐集，並詳細記錄籌備過程，但雲豹標本來歷未有詳述，推測當時台灣雲豹尚為常見動物，未受特別關注。

科博館指出，目前全球僅存5件有文獻記載的台灣雲豹標本，科博館獲贈的標本是台灣第2件，首件為1923年由日籍動物學者牧茂市郎在阿里山沼平採集，現藏於國立台灣博物館，其餘3件則分別收藏於英國倫敦自然史博物館、德國柏林自然博物館與日本國立科學博物館。

科博館指出，台灣雲豹在歷史文獻中記錄不斷，據日本文獻資料統計至1933年尚有半年內捕獲20隻的紀錄，近年學界證實台灣雲豹已滅絕，因現存標本多缺乏背景資料，導致台灣曾有雲豹的事實屢遭質疑，該件標本有助補足科學研究缺失的一環；這批標本將導入數位化技術建置典藏與開放資料庫，供學術研究與社會大眾查詢。

科博館獲贈台灣雲豹珍稀標本，是台灣唯二有文獻紀錄雲豹標本。（圖：科博館提供）

科博館獲林業保育署嘉義分署捐贈百餘件鳥類及哺乳類標本。（圖：科博館提供）

科博館獲林業保育署嘉義分署捐贈珍稀的台灣雲豹立姿標本。（圖：科博館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法