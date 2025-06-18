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    未來一週炎夏！西半部高溫36度 全台防午後雷陣雨

    未來高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    未來高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    2025/06/18 11:03

    〔記者林志怡／台北報導〕進入夏季後，各地高溫不斷，中央氣象署指出，未來一週西半部地區高溫普遍可達35至36度，東半部地區也有31至32度，民眾外出務必注意補充水分、做好防曬，且未來一週都屬於典型的夏季天氣型態，各地午後需注意短暫雷陣雨，且週五前台東、恆春半島可能有不定時降雨出現。

    中央氣象署預報員葉致均說明，今日台灣周邊吹東南風，上空雖有雲層分佈，但多屬中高層雲系，因此台灣各地今日可見陽光，且在台灣東方外海、巴士海峽一帶有較旺盛的對流雲系發展，若移入陸地，將為台東、恆春半島帶來不定時的短暫降雨，其餘各地則需注意午後雷陣雨。

    葉致均進一步指出，今晚起至後天（週五），太平洋高壓勢力持續偏強，台灣周邊也會維持東南風為主的環境，午後雷陣雨的區域會稍微限縮至各地山區。

    不過，因北方有一處鋒面系統活動，預計在週六稍微往南壓，日本往西南方向延伸至中國華中地區，並造成太平洋高壓稍微東退，台灣周邊風場也將轉為偏南風至西南風，週六後的清晨至上午，中南部地區沿海、澎湖有零星短暫降雨，午後中部以北、宜蘭地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

    葉致均也提醒，週五前東半部地區31至32度，西半部普遍35至36度，大台北、中南部近山區要特別注意，週六過後高溫持續，但高溫區擴大至大台北、中南部近山區、花東縱谷等。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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