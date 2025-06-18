竹縣城鎮韌性演習7/17三地登場 縣府籲民眾店家配合避難疏散

因應下個月的新竹縣2025城鎮韌性（防空）演習，新竹縣副縣長陳見賢主持相關局處的協調與準備工作。（圖由新竹縣警局提供）

2025/06/18 11:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025城鎮韌性（防空）演習下個月就要登場，這次將在新豐、北埔以及新埔3個鄉鎮執行「民眾實際進入防空疏散避難設施」、「防空疏散避難設施配合防空警報主動開啟」的演練並檢討成效，並將於防空警報解除後在新豐鄉中華電信機房實施戰災搶救（災害救援）演練、新豐鄉老人會館（文康活動中心）實施急救站傷患現場醫療處理跟救濟站災民轉移收容等實作演習。

新竹縣副縣長陳見賢近日召集府內相關局處確認演習相關勤務作為，他說，台海局勢持續緊繃，所以演習就視同作戰，屆時還請民眾跟店家能配合進行避難跟疏散，不要等閒看待。

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而這次演習時間就在7月17日下午1點半到2點。30分鐘期間，室外將執行車輛交管和人員疏散避難演練。室內則請民眾關閉電源、瓦斯以及門窗後就近疏散避難。半小時後，防空警報一解除，立刻改演練戰災搶救、現場傷患醫療處理以及災民轉移收容這3項工作。

縣警局表示，防空警報施放後的演習期間，各醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀以及機關（構），要依「各場域防空疏散避難指引」主動協助民眾實施疏散避難，各公、民營工廠雖可照常營運，但須關閉門窗且做人員管制。

警局也請民眾提前下載「警政服務APP」、「消防防災E點通」，預先熟悉自己居住、或工作場所附近的防空疏散避難設施以就近避難。演習期間，民眾若沒有配合「防空避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制和演習作為，他們會先勸導，無果仍不配合者就可能面臨民防法第25條3萬到15萬元不等的罰鍰。

因應下個月的新竹縣2025城鎮韌性（防空）演習，新竹縣副縣長陳見賢主持相關局處的協調與準備工作。（圖由新竹縣警局提供）

新竹縣2025城鎮韌性（防空）演習，將於下個月登場，縣警局呼籲民眾提前下載圖左下的相關APP，以利配合就近疏散和避難。（圖由新竹縣警局提供）

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