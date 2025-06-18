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    限時13天！彰化酪梨納災損補助 每公頃最高8萬元

    彰化縣政府啟動災後勘查，進入酪梨園實地查看災損情形，確認是否符合天然災害補助標準。（縣府提供）

    彰化縣政府啟動災後勘查，進入酪梨園實地查看災損情形，確認是否符合天然災害補助標準。（縣府提供）

    2025/06/18 10:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕營養價值爆表的酪梨，也能申請天然災害補助了！受到今年3月中旬強烈低溫影響，彰化多處酪梨園傳出災損，農業部最新公告確定將全縣納入現金救助區域，今天（18日）起開放申請，限時13天，至7月1日截止，符合資格者每公頃最高補助8萬元，錯過不補、手腳要快。

    這次補助適用對象為災損達20%以上的酪梨種植農民，只要攜帶土地權狀、身分證、私章與農會帳號等文件，即可向土地所在公所申辦。若災損未達標準，則不予補助。

    除了現金救助，彰化縣也同步公告為低利貸款地區，有貸款需求的農友，可申請農業天然災害受災證明書，並於核發日起15日內，備妥復耕計畫等資料，向農會提出申請。

    縣府農業處表示，酪梨是營養又健康的水果，市場需求高，近年來彰化縣種植面積增加，災損不容輕忽，縣府第一時間即啟動勘災機制，邀集改良場、農糧署及各鄉鎮公所組成小組，到田間實地確認損害情形，希望讓果農獲得即時協助，持續耕作高經濟價值的農作物。

    農業部發出公文給彰化縣政府，今年3月中旬受損的酪梨納入災損補助，補助申請期限只到7月1日止。（縣府提供）

    農業部發出公文給彰化縣政府，今年3月中旬受損的酪梨納入災損補助，補助申請期限只到7月1日止。（縣府提供）

    符合申請資格的農民動作要快，錯過就沒。（縣府提供）

    符合申請資格的農民動作要快，錯過就沒。（縣府提供）

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