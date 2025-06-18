台南火燒車件揭智慧停車柱多重功能 鏡頭君「堅守崗位 躹躬盡瘁」

16日清晨近7點許，一輛轎車行駛在台南東區中華東路上突然冒煙起火，整輛車陷入火海。（民眾提供）

2025/06/18 11:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市東區中華東路與東平路口日前驚傳「火燒車」事件，1輛行駛中的賓士轎車突然冒煙起火，幸好駕駛緊急逃下車並通報警、消單位趕往救援滅火，一旁的路邊智慧停車柱亦遭波及面目全毀，但事件發生過程「鏡頭君」全都錄，「堅守崗位鞠躬盡瘁至最後一刻」。

台南智慧停車柱與宏碁智通公司合作，導入IoT（物聯網）感測科技與新式管理模式，不僅在交通管理發揮功能，亦在科技執法扮演聯防角色，與監理機關合作，透過智慧科技自動辨識列管車輛車號，以及LINE機器人通報機制，協助稽查註銷車牌、欠稅車、掛牌車等違規違法車輛。之前還曾發生1件列管贓車，通報機制出現警示訊號，警方立即前往埋伏守候，等犯罪嫌疑人一現身要開車時當場人贓並獲。

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高雄市實例有些交通意外事故發生地點，可能發生在智慧停車柱或停車格位置，或是颱風路樹倒塌壓傷車輛求償，也都可以提供給警察機關或當事人作相關資料佐證；甚至曾有社會治安事件，居民及受害者不敢報警，正巧附近的停車智慧柱「鏡頭君」錄影存證資料，直接協助他們去做報警。

還有在台北市的智慧停車運用，例如交通尖峰時間，有一些禁停路段是不能停車，透過交通警察人力沒有辦法都在那個時間點執法，所以系統自動設定去作時間判斷，若有車輛停放即可協助採證，提供給警方作查罰依據，或是在卸貨車格，也能存證判斷所停車輛是不是貨車。

據了解，宏碁智通公司每天幾乎會接到機關公文調閱查證資料，除了停車管理服務之外，希望可以在整個城市安全防線上做出協助貢獻。

路邊智慧停車柱「鏡頭君」堅守崗位至最後一刻。（記者洪瑞琴攝）

意外事故發生地點附近的智慧停車柱面目全毀，待更新。（記者洪瑞琴攝）

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