15年如一日！愛孫畢業離校 啟明學校「萬能阿公」持續當志工

台中啟明學校提供教室讓呂秋吉維修設備。（記者張軒哲攝）

2025/06/18 10:54

〔記者張軒哲／台中報導〕84歲阿公呂秋吉罹患舌癌多年，15年前陪全盲孫子呂岳駿到台中啟明學校就讀，他不捨弱勢生資源匱乏，每天到學校當志工，自行摸索維修點字機、自製木作教具、修繕桌椅與教室設備，被師生稱為「萬能阿公」。呂岳駿日前高中畢業離校，啟明學校憂心萬能阿公也將退休。呂秋吉今日說，自己將啟明師生當成家人，仍會持續到校，協助師生修繕設備。

呂秋吉居住在后里多年，年輕時開鞋底工廠，有木工跟鐵工技術。孫子呂岳駿出生時因腦瘤壓迫視神經而失明，四處求醫仍無法見光明，他在2010年載孫子到住家附近的啟明學校就讀小班，他在旁陪讀，對點字有基本認識，成為教師得力助手。呂秋吉陸續協助國小部製作多套盲人拼音教具，維修點字機。至今維修逾千部點字機，替學校省下無數費用，甚至幫其他身障朋友維修電動輔具的小馬達，堪稱啟明之寶。

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呂岳駿13日高中畢業，將至外地就讀大學。師生憂心呂秋吉也將退休，依依不捨。呂秋吉說，呂岳駿需要獨立成長，他就讀大學後，在啟明的點字機維修工作室仍不會熄燈，仍會持續到校當志工，只要師生有維修需求，身體狀況允許仍會情義相挺。

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