會考才要選填志願 這3人已到高中報到還有獎學金可拿

右起李政諺、方柳月、簡晟安是直升旭光高中的高分群學生，都可獲得學校提供的直升獎學金。（旭光高中提供）

2025/06/18 10:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立旭光高中國中部會考高分群直升報到，4A的李政諺、3A的方柳月、簡晟安都完成報到，他們除了要拚繁星上頂大，喜歡外語的方柳月還希望能申請到政府的出國獎學金，直升的3名學生，也將可獲得學校直升獎學金，據了解各有9萬、8.4萬、7.8萬元的獎學金。

校方指出，會考考出4A的李政諺，國二之後就沒有補習，自訂讀書計畫，國三會考前，則利用學校提供的線上學習平台進行刷題複習，成績大幅進步，他直升高中部後，希望能進入數理實驗班，並想要參加科展，進一步提升競爭力，爭取繁星推薦上頂大的優勢。

請繼續往下閱讀...

方柳月國中時，參加英文作文與朗讀比賽都有得獎，她希望高中能申請出國獎學金，赴英國進行短期遊學，拓展視野、增進語言能力。繁星推薦也是她的目標，她期盼能錄取大學日文相關科系，了解世界不同文化，向國際舞台邁進。

同樣考出3A的簡晟安，國中時曾代表學校參加黑客松競賽，獲得縣賽第二名，他常常假日到圖書館自習，加強複習，另也跟李政諺一樣，善用學校的線上學習平台進行題目演練，也因此提升解題速度與理解能力，會考成績也大進步，考出3A的好成績。他也表示想就讀高中部數理實驗班，努力透過繁星推薦上頂大電機相關科系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法