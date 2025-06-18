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    北市雙城夜市響應減塑 自備環保容器即享50元優惠

    為減少一次性餐具使用，台北市環保局攜手雙城街夜市，自6月20日起展開「雙城減廢 自備減費」系列活動。（資料照）

    為減少一次性餐具使用，台北市環保局攜手雙城街夜市，自6月20日起展開「雙城減廢 自備減費」系列活動。（資料照）

    2025/06/18 10:29

    〔記者劉詠韻／台北報導〕為落實源頭減量、減少一次性餐具使用，台北市環保局攜手雙城街夜市，自6月20日起展開「雙城減廢 自備減費」系列活動，鼓勵民眾自備環保容器消費，還能兌換限量好禮與夜市消費抵用券50元。

    環保局指出，首場活動將於6月20日（週五）下午5時，結合雙城街夜市「好市城雙」活動登場，民眾只要購買活動商品券，即可憑券至現場兌換限量不鏽鋼手提環保餐盒，每人限領一份，總量200個，送完為止。

    環保局表示，為延續減廢行動，從7月起至11月，每月最後一個週五下午5時至7時，分別為7/25、8/22、9/26、10/24、11/21，民眾只要自備環保杯或餐盒，至雙城街夜市攤販外帶食物或飲品，再前往夜市內「阿萬鵝肉」前的活動攤位出示使用，即可獲得50元消費抵用券；每人每場次限兌換一張，每場限量200份，兌完為止。

    環保局呼籲，配合全球淨零碳排趨勢與國內減塑政策，盼透過活動鼓勵市民養成自備餐具的日常習慣，從一個容器開始，環保行動人人都能參與，共同為城市打造永續未來。

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