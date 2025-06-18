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    幫二手物找新家 基隆環保局與公益團體連續4個月辦跳蚤市集

    家中不用二手衣物或玩具可以拿出來交換或義賣。（資料照）

    家中不用二手衣物或玩具可以拿出來交換或義賣。（資料照）

    2025/06/18 09:57

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環境保護局與民間公益團體，6月24日起連續4個月，在每月選一個週二上午在基隆市仁愛區光一路與華三街交叉口（29號橋下），舉辦「愛分享 傳遞愛 跳蚤市集」，民眾把家中不用生活用品到文具、從衣物拿出來義賣或交換，讓二手物創造新價值。

    環保局指出，家中不用的可能成為別人的珍愛品，環保局與多個關懷團體與公益組織共同設攤參與，包括青鳶雨都志工服務團、華山基金會、啟明關懷弱勢協會、盲人福利協進會、腎友協會、脊髓損傷者協會等，推廣關懷理念與義賣行動。

    環保局也設有二手物交換攤位，鼓勵民眾把家中閒置好物拿出來交換重新被利用，從生活用品到文具、從衣物到玩具，每樣物品都有可能成為下一個人的寶藏，終結「用完就丟」的拋棄文化，讓物品也有第二人生。

    此外，環保局也宣傳「全國不用品藏寶地圖」平台，民眾可以查詢附近的資源回收與二手物店家，推廣「以維修代替購買」的永續觀念。

    活動分別為6月24日、7月22日、8月19日與9月23日，每月第4週週二上午9點30分至12點。

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