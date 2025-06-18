獨家》THE世界大學影響力排名 台大全球第14名歷年最佳

台灣大學在今年THE公布之世界大學影響力排名中，名列第14名，創下歷年最佳名次。（資料照）

2025/06/18 09:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕英國泰晤士高等教育（THE）公布2025大學影響力排名，台灣共有53所大學進榜，其中排名最高的是台灣大學，名列第14，較去年一口氣前進41個名次，更創下歷史最佳名次。另外包括成功大學、陽明交通大學、雲林科技大學也都在100名內。

THE公布最新一期世界大學影響力排名，其中成功大學排名31、陽明交大排名41、雲林科技大學排77。另在101至200名區間的為台北醫學大學、東海大學、201至300名區間的有輔仁大學、屏東科技大學、中山大學、清華大學、淡江大學。301至400名區間的有亞洲大學、高雄醫學大學、彰化師範大學、中興大學、東華大學、台灣師範大學、台灣科技大學、元智大學等。

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對於此次創下歷年最佳名次，台大校長陳文章表示，該排名主要是突顯永續相關面向，而台大最近幾年在包括教學、研究、社會永續等大方向都獲得肯定，不管是整體校務經營、財務、人才培育都非常努力，也獲得國內外的獎項。當然排名只是一個面向，台大仍持續秉持永續發展目標，盼能對社會、國家、世界產生好的響力。

2025世界大學影響力排名以澳洲西雪梨大學摘下榜首，第二名為英國曼徹斯特大學、第三名韓國慶北國立大學、澳洲格里菲斯大學與塔斯馬尼亞大學則並列第四。該排名是根據世界130個國家或地區的2526所大學在實現聯合國永續發展目標 （SDG） 方面的進展進行排名。

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