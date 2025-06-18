高壓增強西伸午後雷雨趨勢縮小 高溫上看36度

太平洋高壓開始增強西伸，環境風向轉為東南至偏南風，各地上午普遍多雲到晴。（資料照）

2025/06/18 09:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）太平洋高壓開始增強西伸，環境風向轉為東南至偏南風，台灣海峽一帶水氣減少，其他地區上午普遍多雲到晴，午後山區附近、西半部部分平地有局部短暫陣雨或雷雨機會，週五（20日）前天氣變化不大，水氣逐漸減少，午後雷雨限縮於山區。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今東南部地區會有局部短暫陣雨機會，其他地區上午普遍多雲到晴，午後山區附近、西半部部分平地有局部短暫陣雨或雷雨機會；在下雨以前氣溫普遍偏高炎熱，除了少數靠海地區，各地白天高溫普遍可達32-34度，中南部內陸、台北盆地等通風較差地區更會上看35-36度，戶外活動務必做好防曬或遮陽，並且要適時休息補充水分及電解質，避免熱傷害。

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預估週五前大氣環境變化不大、水氣有逐漸減少趨勢，各地天氣型態大致跟今天相似，天氣晴朗的程度會逐漸增加，午後陣雨的位置也可能更限縮於山區附近。要到週六（21日）開始高壓勢力稍微減弱東退，環境風向再度轉為西南風，中南部沿海平地在晨間到上午有局部短暫陣雨機會，不過目前預報風速不強且帶來的水氣並不多。午後各地山區、大台北、東半部仍有熱對流雲系發展帶來的局部陣雨或雷雨。類似的天氣型態可能持續到下週前中期。

天氣型態要有比較明顯的變化，可能得等到低壓帶在台灣附近發展活動帶來水氣增多，或是高壓勢力中心更靠近臺灣壓制熱對流雲系發展，至少在未來5-7日，暫時都還沒有這樣的預報訊號出現。

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