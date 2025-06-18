山林步道掛滿「小風鈴」塔塔加盛開的美麗花朵小心有毒

玉山國家公園塔塔加遊憩區毛地黃盛開，步道旁到處可見垂掛著一串串如風鈴般的紫紅色花朵。（記者張協昇攝）

2025/06/18 09:17

〔記者張協昇／南投報導〕初夏時節，玉山國家公園塔塔加遊憩區毛地黃盛開，一串串如風鈴般的紫紅色、粉紅色及白色花朵，為青綠山林增添繽紛浪漫色彩，吸引不少健行登山民眾駐足賞花，但許多人可能不知道，擁有美麗花朵的毛地黃，竟是有毒植物，誤食毛地黃的葉子，可能造成心率不整，甚至導致心肺衰竭而死亡。

每年6、7月，是玉山國家公園中高海拔園區植物開花季節，這個時季，走進塔塔加遊憩區的麟趾山、鹿林山步道，有如倘佯在「花花世界」，除了龍膽、金絲桃、馬醉木、繡線菊、紅毛杜鵑等植物外，最常見的莫過於毛地黃。在園區步道兩旁、山坡上到處可見毛地黃如小風鈴般的美麗花朵垂掛在莖條上迎風搖曳，有鮮豔的紫紅色、也有淡雅的紛紅色及白色，相當迷人，與翠綠的山巒和朗淨的藍天白雲，構成一幅優美的夏日山林風情畫。

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但許多人可能不知道，毛地黃是一種藥用植物，其葉含有強心劑成份，心臟藥物地高辛（Digoxin）即是從毛地黃的樹葉中提煉出來，但也因此毛地黃含有毒性。玉山國家公園管理處即表示，如果腎功能有問題的人，加上身體電解質不平衡，誤食毛地黃的葉子，可能造成心率不整，嚴重情況會因肺衰竭而死亡，因此提醒遊客在山林野外看到美麗的花朵欣賞拍照即可，勿好奇任意觸摸採摘，避免不慎中毒及破壞了大自然生態環境。

玉山國家公園塔塔加遊憩區毛地黃盛開，紫紅色花朵如同小風鈴，相當迷人。（記者張協昇攝）

毛地黃如風鈴般的花朵小巧可愛，但毛地黃含有毒性，葉子可提煉出心臟用藥。（記者張協昇攝）

玉山國家公園塔塔加遊憩區毛地黃盛開，令遊客賞心悅目。（記者張協昇攝）

玉山國家公園塔塔加遊憩區毛地黃盛開，吸引遊客拍照賞。（記者張協昇攝）

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