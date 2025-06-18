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晴時多雲

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    今明午後防局部雷雨 專家預測颱風有利生成2時間點

    吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。（資料照）

    吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。（資料照）

    2025/06/18 09:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，近日持續到下週五，預估各地天氣大多為晴時多雲，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象，且西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率也不高。專家也預測，預計要到本月26日至下月20日間，或是7月26日過後至8月底，環境才有利颱風生成。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地晴時多雲，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢；各地仍偏熱，應注意防曬、防中暑。

    吳德榮表示，本週五至下週五各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；系集模擬重新調整後仍顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率並不高，出現「熱帶低壓」的機率約在20%以下、「輕颱」約在10%以下。即使萬一發展為「輕颱」、也無侵擾台灣的機率。

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書發文指出，未來10天大致午後西北雨天氣型態，天氣高溫悶熱，其中21日至26日（本週六至下週四）於每日清晨，在台中以南沿海有零星短暫雨。

    賈新興也提到，目前觀察在本月26日至下月20日間，環境有利颱風生成。至於另一波颱風可能時間點則會落在7月26日過後，且一路到8月底均為活躍期。

    氣象專家賈新興預測，預計要到本月26日至下月20日間，或是7月26日過後至8月底，環境才有利颱風生成。（圖擷自YouTube）

    氣象專家賈新興預測，預計要到本月26日至下月20日間，或是7月26日過後至8月底，環境才有利颱風生成。（圖擷自YouTube）

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