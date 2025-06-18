為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南90歲徐修齊樂善好施 累捐千萬助弱勢

    現年90歲的徐修齊（左2）樂善好施，再度捐款400萬元助公益，台南市長黃偉哲（右2）於17日代表接受與感謝。（台南市府提供）

    現年90歲的徐修齊（左2）樂善好施，再度捐款400萬元助公益，台南市長黃偉哲（右2）於17日代表接受與感謝。（台南市府提供）

    2025/06/18 08:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕現年90歲的徐修齊，秉持樂善好施、濟助弱勢的精神，自2020年起每年皆捐款給社會局社會救助金專戶，這次再度慷慨捐贈400萬元，累計捐款金額已達1000萬元，熱心公益、助人為善。

    現年90歲、德高望重的徐修齊為台南市政府市政顧問，他深信「施比受更有福」，6年來捐款不輟，實際行動支持市府照顧弱勢的政策，幫助無數家庭渡過難關。徐修齊曾獲選「110年度台南市好人好事代表」、「110年度台南市模範父親－晶鑽爸爸」，並於112年榮獲全國好人好事代表「八德獎」、同年亦獲頒「台灣黃金鑽石婚楷模」，去年再獲「台南市卓越市民」殊榮。

    台南市長黃偉哲表示，這份持之以恆的善行義舉令人敬佩，也期待更多企業與個人加入公私協力之公益行列，共同創造更溫暖美好的公益大台南。

    社會局表示，徐修齊熱心公益，其捐贈的善款全數投入各項社會福利方案，如弱勢家戶居家環境改善、兒少醫療補助、愛心餐食補給站計畫，以及失能身心障礙者照護等，均使許多家庭受惠。未來將妥善運用每一筆善款，每筆善款運用情形均公告於社會局網站，確保社會資源發揮最大效益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播