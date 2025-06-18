台南90歲徐修齊樂善好施 累捐千萬助弱勢

現年90歲的徐修齊（左2）樂善好施，再度捐款400萬元助公益，台南市長黃偉哲（右2）於17日代表接受與感謝。（台南市府提供）

2025/06/18 08:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕現年90歲的徐修齊，秉持樂善好施、濟助弱勢的精神，自2020年起每年皆捐款給社會局社會救助金專戶，這次再度慷慨捐贈400萬元，累計捐款金額已達1000萬元，熱心公益、助人為善。

現年90歲、德高望重的徐修齊為台南市政府市政顧問，他深信「施比受更有福」，6年來捐款不輟，實際行動支持市府照顧弱勢的政策，幫助無數家庭渡過難關。徐修齊曾獲選「110年度台南市好人好事代表」、「110年度台南市模範父親－晶鑽爸爸」，並於112年榮獲全國好人好事代表「八德獎」、同年亦獲頒「台灣黃金鑽石婚楷模」，去年再獲「台南市卓越市民」殊榮。

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台南市長黃偉哲表示，這份持之以恆的善行義舉令人敬佩，也期待更多企業與個人加入公私協力之公益行列，共同創造更溫暖美好的公益大台南。

社會局表示，徐修齊熱心公益，其捐贈的善款全數投入各項社會福利方案，如弱勢家戶居家環境改善、兒少醫療補助、愛心餐食補給站計畫，以及失能身心障礙者照護等，均使許多家庭受惠。未來將妥善運用每一筆善款，每筆善款運用情形均公告於社會局網站，確保社會資源發揮最大效益。

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