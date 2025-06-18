臉書遭印度人盜用還開直播 丹丹漢堡:2021年10月即遭盜用已備案

「丹丹漢堡-橋頭店」遭疑似印度人盜用，還狂開直播，迷因般的操作笑翻大批網友。（圖翻攝自遭盜用的「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉專」

2025/06/18 08:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「速食南霸天」丹丹漢堡橋頭店的臉書粉專遭盜用，近日甚至有印度人直接在粉專開直播，引發熱議；對此，丹丹漢堡最新聲明強調，自2021年10月21日起，該帳號即遭不明人士盜用，原管理權限也被解除，目前除再次向臉書官方提出違規檢舉與帳號復原申請，並通報警政單位備案。

本月15日下午，「丹丹漢堡橋頭店」臉書粉專頭貼和封面照片突然變成一名印度男子自拍照，16日凌晨，粉專頭貼、封面照片又換成另外一個完全不同的印度人，而該名印度人還在粉專連續開了5場直播，每段直播持續約3、40秒，只看見印度男一臉懵地看著鏡頭，全程一語不發，吸引上萬名網友朝聖，笑稱「寧願開去印度也不開來北部，太過分了丹丹！」

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對此，丹丹漢堡昨（17日）晚發布最新聲明，強調原設立的「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉絲專頁，是2021年以前建立與管理。自2021年10月21日起，該帳號即遭不明人士盜用，原管理權限也被解除。曾多次向Facebook官方提出帳號復原申訴並進行檢舉，但迄今未獲任何實質回覆，因此另行設立粉絲專頁作為丹丹漢堡橋頭店對外聯繫與資訊公告平台。

丹丹漢堡強調，近日該遭盜用帳號再次出現異常活動，頻繁發布與該公司無關的直播內容與貼文，嚴重誤導大眾，並造成顧客混淆與不便，丹丹漢堡深感遺憾並致上誠摯歉意。

針對目前處理情形，丹丹漢堡表示已再次向Meta（Facebook）官方提出違規檢舉與帳號復原申請，並已通報警政單位備案，配合進行相關調查。

丹丹漢堡嚴正聲明，自2021年10月21日起，該遭盜用帳號所發布的所有內容與直播，皆非丹丹漢堡所授權、認可或製作，與該公司無任何關聯，敬請社會大眾切勿誤信、轉載或散播相關內容。

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