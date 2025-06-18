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    像極了池塘餵魚......黃偉哲出席畢典撒禮物全場嗨爆

    台南市長黃偉哲在畢業典禮發送小禮物，帶來全場歡樂聲。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲在畢業典禮發送小禮物，帶來全場歡樂聲。（台南市府提供）

    2025/06/18 08:07

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲近日出席國中小畢業典禮，不改親民作風，現場與學生互動熱絡，甚至在典禮過程中大方撒禮物，引發全場歡呼，場面宛如跨年晚會，笑聲連連。

    一名網友在社群平台分享現場影片寫道：「黃偉哲市長把畢業典禮當跨年在撒禮物，從進場走進館內、到上台、離開學校一路丟出去，甚至在台上頒獎時，學生還瘋狂要他『丟多一點』！超好笑，被可愛到。」

    網友留言串也熱烈回應，有人笑稱：「黃市長在國中的畢業典禮，像極了我在池塘餵魚的樣子，悠哉悠哉的。」還有人留言：「這才是學生最難忘的畢業回憶吧！」、「我覺得南部的縣市長就真的像是在地的一家人」、「這拋法十分熟練流暢」。

    根據現場家長表示，市長當天準備了不少小禮物，包括文具與紀念品，在致詞與頒獎間穿插「拋禮物」橋段，現場氣氛活潑熱鬧，學生興奮地爭相接禮，氣氛嗨到最高點。

    黃偉哲事後也笑說，希望透過一點點小互動，為孩子們的青春留下一段快樂記憶，「祝福所有畢業生帶著希望與勇氣，展開人生下一段旅程」！

    校方則表示，今年畢業典禮特別強調「溫馨與趣味並存」，感謝市長親臨並帶來驚喜，也讓這一屆學生擁有別具一格的畢業回憶。

    網友在社群平台分享台南市長黃偉哲在畢業典禮當跨年派對撒禮物。（擷自Threads）

    網友在社群平台分享台南市長黃偉哲在畢業典禮當跨年派對撒禮物。（擷自Threads）

    網友在社群平台分享台南市長黃偉哲在畢業典禮與小朋友歡樂互動。（擷自Threads）

    網友在社群平台分享台南市長黃偉哲在畢業典禮與小朋友歡樂互動。（擷自Threads）

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