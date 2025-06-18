墾丁暑假旅遊恐「最冷清一年」首週訂房僅五成創低。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/18 07:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁暑假旅遊旺季開局慘淡，昔日南台灣觀光明珠的光環黯然失色。根據當地業者透露，今年暑假首週訂房率僅約5成左右，是近20年來少見慘狀，可能是墾丁暑假觀光「最冷清一年」。屏縣府認為與國人旅遊型態改變有關，將透過活動及刺激消費策略帶動；屏東民宿協會理事長余松華則提出，該邀請國內外創作者拍攝提升墾丁國際知名度，著眼未來注入觀光新血。

墾丁向來是國人暑假出遊首選，過去夏季旺季總是一房難求。然而，今年暑假首週的訂房數據卻讓業者心頭一沉。一家曾以全年平均住房率8成傲視業界的星級飯店業者無奈表示，目前暑假第一週的訂房率僅5成，遠低於往年同期；多家飯店旅宿也坦言可能是墾丁暑假觀光「最冷清一年」。業者分析，疫情後旅遊型態改變、國旅競爭加劇，加上部分遊客對墾丁的負面刻板印象，縣府短期活動難以救市，導致遊客興致缺缺，業者直言，「這樣的數字，真的讓人睡不著。」

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為搶救低迷的觀光市場，屏東縣政府與在地業者聯手出擊。屏東縣政府表示，已推出「恆春旅遊購GO節」補助至8月，搭配恆春建城150周年系列活動，試圖以節慶氛圍帶動旅遊熱度。此外，落山風風景區全新打造的「風域半島」品牌，結合自然景觀與深度導覽，吸引遊客探索恆春半島的多元面貌。縣府強調，這些活動不僅是短期刺激，更希望為墾丁注入長期活力。

屏東民宿協會理事長余松華則提出創意解方。他建議「恆春旅遊購GO節」增設「神秘獎項」，以趣味性刺激遊客參與。此外，他力推「短影音競賽」，邀請國內外創作者來墾丁拍攝多元題材短片，打造全球矚目的創作舞台。余松華認為，結合「數位遊牧」趨勢，這樣不僅提升墾丁曝光度，長期效益更可為在地觀光注入新血。

面對低迷的訂房數字，墾丁業者並未坐以待斃。墾丁福華渡假飯店積極推出優惠方案與在地文化體驗活動，結合排灣族文化與梅花鹿園，打造適合全齡旅客的導覽與服飾體驗，試圖以深度文化吸引遊客。墾丁凱撒飯店則推出「凱撒半島巡旅」，與在地職人合作，透過傳統技藝、風味餐桌與文化導覽，打造「非替代性」的旅遊體驗，盼重塑墾丁的文化地景。

墾丁暑假旅遊首週訂房僅五成創低。（記者蔡宗憲攝）

短期活動難以帶動整體觀光起色。（記者蔡宗憲攝）

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