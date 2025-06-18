觀眾就是不入座！交響管樂團指揮氣炸 屏東文化處致歉仍挨批

狂美交響管樂團上週到屏東演出，過程中卻有遲到觀眾不願入座，甚至還走來走去，團長謝韋民質疑館方服務人員遲遲沒有任何作為，直到他氣得將表演中斷，館方才派員溝通，不料不願入座的觀眾移到站席後仍不斷碎念，讓他邊氣到手抖邊持續進行演奏。（圖擷自臉書）

2025/06/18 10:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「狂美交響管樂團」上週六到屏東演藝廳演出招牌節目「宮崎駿動畫配樂2」，不料過程中卻有遲到觀眾遲遲不願入席，甚至還走來走去，團長謝韋民質疑館方人員遲遲沒作為，氣得中斷表演，館方才派員溝通。更扯的是，演出結束後，樂團遊覽車還遭館方強力驅離，他將荒謬遭遇PO網後引發網路議論。有自稱屏東縣政府文化處人員留言致歉，仍被網友批評，質疑避重就輕。

謝韋民週一在臉書發文指出，上週六「狂美交響管樂團」（以下簡稱「狂美」）帶著招牌節目「宮崎駿動畫配樂2」，首度到國境之南的屏東演藝廳演出，大家很開心的能夠解鎖新場館，迎接一如既往的滿場觀眾。

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謝韋民表示，當天晚上7點的演出，在第一首序奏後進入導聆時段，同時也開放遲進觀眾入席，大批的遲到觀眾在這個時間湧入，導聆時間結束後，他進場敬禮，準備演奏第二首曲目時，卻發現舞台前的第四排走道旁有2位長輩跌成了一團，為了避免影響其他觀眾，他等待長輩順利入席再開始演奏，後來卻發現2位遲到觀眾遲遲不入座，他怕全場觀眾等太久、情緒中斷，就直接開始第二首曲目，但直到第二首曲目結束，這兩人與館方人員依舊站在原地，此時節目已進行約25分鐘。

謝韋民說，第二首曲目演奏完畢，他退場，再度進入導聆時段，從後台的螢幕看著這兩位觀眾來來回回在舞台後方走過來走過去，依舊堅持不入座。當他再次入場準備演奏第三首樂曲時，兩人依舊站在舞台後方，還伴隨著那位阿媽的講話聲。

他考量她們的聲音一定已經影響到周圍的觀眾、也影響了正面800位觀眾的視覺。此時他決定用「注視」的方式催促她們入席，當然全場觀眾也跟著注視著她們。

謝韋民表示，「但她們依舊不入席」，館方服務人員也沒有任何作為。他決定把指揮棒放到譜架上後，再繼續注視著她們，但她們仍舊在那裡「溝通」不願入席，而館方前台人員依舊沒有作為，就在此時他決定將節目中斷！直接退場回到後台！

謝韋民指出，回到後台後他請舞監轉達館方前台，如果這2人不入座他不上台，這時館方前台才再派員入場與她們積極溝通，最終這2人終於很不甘願的移動到舞台側邊的站席。但在他再次出場時，依舊聽得到台下的阿嬤嘴巴不斷地碎念，雖然全場觀眾引頸期待的演奏還是要繼續下去，但他其實是氣到手抖著開始第三首樂曲的。

謝韋民透露，直到中場休息，才知道原來是阿媽的女兒買了2張票，座位卻沒有相連，阿嬤不願意自己一個人坐所以不想入席，就僵持在那裡了。

謝韋民也提到，上述只是來這裡演出的眾多狀況之一，在演出結束後還有更大的事件，就是他們的遊覽車居然被館方人員「口氣極差地」強力驅離，一氣之下直接北返要把他們丟包在屏東的荒唐事發生。對此他也直言「總之，就是一切都很荒謬」。

謝韋民強調，老實說，屏東演藝廳音樂廳的硬體真的很棒，只是很可惜從前期的行政流程與溝通、活動當下的前台服務、到對表演團隊的支持度，都還有很大的進步空間。雖然許多觀眾在問卷中都表達，對於遲到觀眾影響節目感到很遺憾，希望狂美別放棄屏東，但此行的狀況實在多到讓人匪夷所思。

謝韋民在文末也提到「我想，狂美暫時是不會去屏東演出了....請屏東的觀眾們還是來衛武營感受國家級的服務吧！」、「這個時代，居然還有場館場地費不能用轉帳或匯款繳納的，演出前兩週才告知只能使用現金、台銀本票或郵政匯票方式繳納，這個數位落差是不是有點太大......」。

有「狂美」的人員也留言直呼「深夜10點，得知遊覽車開走的時候，心臟真的涼了」、「深夜第一次覺得如此無能為力，我連要叫計程車車隊也沒那麼多車給我叫耶」，引發網友議論「太扯⋯這一切都太扯！」、「光想這個場景腳都軟了」、「真心覺得可以拍電影」。

屏東縣政府文化處表演藝術科代理科長謝宜茜在底下留言表示，「關於6/14（六）在屏東演藝廳發生遲到觀眾影響演出事宜，造成貴團和觀眾的困擾，我們深感抱歉。起因是觀眾購買不連號座位，但堅持不想分開坐，當下工作人員引導協調未果，導致在曲間無法順利完成入座」、「事發後我們馬上檢討，日後將加強員工教育訓練服務觀眾技巧，並改善遲到觀眾入場機制，以確保不會再發生影響演出品質情況」。

留言也提到：「關於館方人員驅趕遊覽車一事，應是溝通上有所誤會。因遊覽車停放時，擋住停車場出入口，影響民眾散場，館方保全引導遊覽車停至場內，後又因樂器貨車要裝貨，貨車司機請遊覽車移車」，並強調「不論如何，讓貴團和觀眾在這次演出中留下不好的印象是事實，我們將記取經驗，期望未來帶給演出者及觀眾更好的服務品質。在此謝謝貴團帶給屏東這麼棒的演出，誠摯邀請您能再次來屏東演藝廳演出！祝福平安順心！」

對此，謝韋民也回應：「科長好，音樂是時間的藝術，時間過去就無法重來；而表演藝術最重要就是當下的體驗與感受，每一次的經驗對觀眾來說都是獨一無二的。文化場館是地方藝術發展的重要基地，期待在您的領導下屏東演藝廳越來越好。」

其他網友則質疑「你不覺得這兩點回復都很避重就輕、推諉責任？都是they的錯？表藝科科長除了制式結尾，沒有更具體回應演藝團體方改善作為的項目嗎？」、「你說遊覽車司機擋住出入口，都是司機自己的錯是吧？還是屏東這麼大，連一個表演人員接送車輛專屬車位都沒有，才逼別人不得不停在那邊？是貴府規劃能力有問題嗎？是否追加說明？」。

自稱是文化處表演藝術科謝姓代理科長的謝宜茜以個人帳號留言致歉，並稱事件起因是觀眾購買不連號座位，但堅持不想分開坐，當下工作人員引導協調未果，導致在曲間無法順利完成入座。（圖擷自臉書）

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