06/18 各報重點新聞一覽

國造潛艦「海鯤號」昨上午從台船碼頭啟動，自行通過高雄港二港口往旗津外出海，展開首次海上測試約6小時，期間不斷的在外海繞S形來回測試；現場也吸引數十位軍事迷與大批媒體守候捕捉歷史性一刻。（台船提供）

2025/06/18 06:40

自由時報

海鯤潛艦 首次海測 浮航6小時 11月交艦目標不變

國造潛艦原型艦「海鯤號」昨上午八時自高雄港出海，正式啟動首次海上測試（SAT），在外海以自主動力浮航約六小時返航，正式邁向下階段里程碑。台船也發布新聞稿，指海鯤號已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續下一階段潛航測試。

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以色列擴大空襲伊朗 擊斃最高軍事指揮官 有大行動？川普籲全面撤離德黑蘭

以色列對伊朗軍事和核計畫設施發動突襲五天以來，逐漸擴大對首都德黑蘭的空襲，包括擊斃親近最高領袖哈米尼的最高軍事指揮官沙德瑪尼。與此同時，美國也增強中東軍力部署，總統川普十六日更警告德黑蘭約一千萬名居民「全面撤離」，外界解讀為暗示將有更大規模的軍事行動。

2025年IMD世界競爭力 台灣排第6 逾2000萬人經濟體 我5連霸

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「二○二五年IMD世界競爭力年報」，台灣在六十九個受評比國家中排名第六，在人口超過兩千萬人的經濟體中，連續五年蟬聯世界第一；前五名國家依序為瑞士、新加坡、香港、丹麥與阿拉伯聯合大公國。

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聯合報

G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭

以色列和伊朗持續交火，美國總統川普十七日提前一天離開七大工業國集團（G7）峰會返美，表示不會尋求以伊停火，而是希望衝突「真正結束」。川普十六日發文呼籲所有人立即撤出伊朗首都德黑蘭，中國大陸、印度、南韓等國都開始從伊朗撤僑或呼籲民眾離境。

詳見G7峰會提前返美 川普喊話民眾：撤離德黑蘭。

總統府邀在野國安簡報破局 朝野都稱願持續溝通

賴清德總統邀在野黨主席聽取重要國安情勢簡報破局。民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫昨先後宣布不參加；總統府感謝國民黨秘書長黃健庭來回溝通，賴總統從善如流調整，以誠相會，同時也表達遺憾，總統府將秉持善意，持續努力搭建溝通平台。兩黨也表示願意持續溝通。

詳見總統府邀在野國安簡報破局 朝野都稱願持續溝通。

中國時報

府國安簡報 藍白主席拒參加

總統府發起，首次邀請在野領袖進行國安情勢簡報，宣告破局。民眾黨主席黃國昌與國民黨主席朱立倫17日先後宣布，因不滿總統府堅持全程採閉門會議，且議題僅限於國安，因此決定不出席18日舉行的國安簡報。但是藍白兩黨都表示願意敞開溝通大門，建立朝野對話。朱立倫則提醒賴清德總統，朝野和解的關鍵鑰匙在賴手上，盼他以最大的智慧化解大罷免，才是朝野對話的基礎。

詳見府國安簡報 藍白主席拒參加。

川普提前離開G7 籲撤離德黑蘭

以色列與伊朗軍事衝突邁入第5天之際，美國總統川普提前結束在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，趕回華府坐鎮。他並在社群平台發文喊話，「請快離開德黑蘭」，似暗示恐有更大衝突爆發。同時，美軍已調派31架空中加油機前往歐洲，美軍尼米茲航艦也轉向中東部署。跡象顯示，美國正大幅強化區域空戰能力。

詳見川普提前離開G7 籲撤離德黑蘭。

伊朗國營「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）位於首都德黑蘭的辦公大樓，16日遭以色列空襲，一度導致新聞轉播中斷，並傳出有人員傷亡。（法新社）

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