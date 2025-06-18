高溫36度！全台紫外線警戒 午後西半部有雷陣雨

中央氣象署表示，今天午後西半部地區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部有局部大雨發生機率。（資料照）

2025/06/18 06:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（18日）台灣附近為偏南轉東南風，上半天天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東南部、恆春半島偶有局部短暫陣雨。

午後西半部地區及宜、花山區有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區有局部大雨發生機率；北部山區亦有較大雨勢，午後外出請攜帶雨具以備不時之需。

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氣溫方面，東半部高溫為31、32度，西半部則為34至36度，高屏近山區處有局部36度以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，應做好防曬並多補充水分；各地低溫普遍為25至26度。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，27至31度；金門多雲時陰，26至31度；馬祖晴時多雲，26至30度。

空氣品質方面，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級。

19日至20日各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

19日午後中南部地區有局部大雨發生機率，北部山區亦有局部較大雨勢發生的機率。

21日至24日各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 33 28 ~ 33 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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