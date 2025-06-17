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    疫後運動套裝旅遊夯 線上平台訂單成長超過200％

    旅遊線上平台業者AsiaYo觀察，疫情解封至今，運動旅遊訂單成長量超過200％。（AsiaYo提供）

    旅遊線上平台業者AsiaYo觀察，疫情解封至今，運動旅遊訂單成長量超過200％。（AsiaYo提供）

    2025/06/17 23:16

    〔記者蔡昀容／台北報導〕疫後旅遊型態改變，分眾旅遊成為趨勢。線上旅遊平台業者觀察，運動旅遊是增長最迅速的產品類別，疫情解封至今成長量超過200％，預計今年將推出超過60場賽事套裝行程。

    交通部觀光署統計，疫情後出境旅遊人次逐年回溫，航空公司也不斷拓展新航點，東北亞、東南亞等產品線別表現佳，成為旅遊業者安排新型態主題旅遊的一大動能。旅遊業認為，特色化、客製化、主題化的分眾旅遊市場越來越好。

    線上旅遊平台AsiaYo疫後推出運動旅遊，推出國際馬拉松、海外登山、越野單車、日韓滑雪、東南亞高爾夫等主題套裝行程。平台觀察，最受歡迎的前三大地區分別為日本、韓國、泰國。日本馬拉松最受台灣旅客歡迎，包含知名的富士山馬拉松、札幌馬拉松、姬路城世界遺產馬拉松等熱門賽事，可享受當地景致與美食，以文化慶典形容也不為過。

    過去要參加國際運動賽事，往往面臨許多障礙，除參賽名額有限需要搶購之外，報名時也要提供當地電話及住址，或是出現報名成功後周遭住宿早已一房難求。AsiaYo平台表示，透過平台購買運動旅遊行程，保證旅客取得參賽權，同時安排好交通及旅宿，並提供當地旅人指南，旅客甚至能在酒店領取參賽物資，省去現場排隊領取流程。

    AsiaYo行銷長游棨元表示，疫後隨市場趨勢推出分眾主題旅遊，其中運動旅遊是用戶中訂單增長最迅速的；據平台內部統計，自2023疫情解封後至今，運動旅遊訂單成長量超過200%，甚至有逐月往上攀升趨勢。2025年預計繼續推出更多運動旅遊產品，至少會突破60場全球各地知名賽事旅遊套裝行程。

    AsiaYo也推出優惠，即日起至6月底止，加入臉書社團「AsiaYo運動玩家俱樂部」，完成指定任務可獲得一張日本eSIM（1GB）及運動賽事折扣碼100元。報名AsiaYo富士山登山指定行程，輸入優惠碼「AYFUJIM」可享早鳥97折，數量有限。

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