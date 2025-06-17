桃園清潔隊員體測成績被疑黑箱異動 環管處回應了

桃市府今年進行清潔隊員招募作業，一般組員組、原住民族組本月14、15日在開南大學進行負重折返跑體測。（資料照，環保局提供）

2025/06/17 23:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府正在進行清潔隊員招募作業，卻傳出體測成績落點人數公布後又異動，部分落點區間人數有增有減，考生質疑是否發生黑箱作業；桃市府環境管理處表示，原落點分析資料中併入體測成績未達標者，以及因資料傳輸產生的誤差，現已完成人數修正，預計18日下午2點統一於招考網站公布。

桃園市清潔隊員權益促進會、桃園市產業總工會指出，桃市府此次預計招募435名清潔隊員，吸引3607名符合資格者報名，錄取率僅約12%，由於清潔隊員具備穩定薪資與福利，歷年甄選競爭激烈、備受關注，一般組員組、原住民族組本月14、15日在開南大學進行負重折返跑體測，計入體測成績落點共有2052人，系統公司於16日將體測成績標註性別，以利考生確認體測成績落點。

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不過，今（17）日有考生發現系統體測成績落點有異，不僅部份體測落點成績被刪除，原先於15日就已完成並上傳的成績，到了17日人數竟然還有異動，最有機會考上清潔隊的體測級距裡，出現異動的級距包括男性組11.01到12.00秒級距多了1人、12.01至13.00秒級距減了1人、13.01到14.00秒級距多了6人，女性組14.01至15.00秒級距多了1人、15.01到16.00秒級距多了2人；而人數落差最大的，男性組15.01到16.00級距少了39人，女性組16.01到17.00級距也少了36人。

桃園市清潔隊員權益促進會、桃園市產業總工會指出，在清潔隊員入職考試中，體測佔總成績70%，因此每0.01秒都相當重要，體測成績落點人數公布後卻發生顯著的異動，引發考生嚴重不安，質疑是否遭人為干預或系統未妥善管理，要求桃市府立即對外說明成績異動原因，並公布成績異動前後紀錄及相關決策依據，還給考生公平、透明的甄選機會。

環管處表示，此次清潔隊員考試採公平、公開透明原則，於體能測驗完成後，即由考生現場確認秒數且簽名確認，並提供時間落點分析，供考生作為體測時間落點的參考。

環管處說明，原落點分析資料中併計入體能測驗成績序位中不予計分的人數，也就是男性超過15.49秒及女性16.49秒者，以及因資料傳輸產生的誤差，現已完成人數修正，該分析資料並不會對考生的成績及權益產生影響。

環管處表示，為使此次招考過程透明公開化，所有體能測驗成績將於18日下午2點，統一於招考網站公布，讓各考生查詢第1試結果，如考生對第1試分數結果有任何疑義，可於公布成績後至6月23日，每日上午8點至下午5點致電環管處（3381900#106~110）提出疑義申請。

桃市府今年進行清潔隊員招募作業，一般組員組、原住民族組本月14、15日在開南大學進行負重折返跑體測。（資料照，環保局提供）

考生表示，系統公司於16日將體測成績標註性別，以利考生確認體測成績落點。（桃園市清潔隊員權益促進會提供）

考生指出，17日查詢體測成績落點，部分級距人數與原本公布的有異動。（桃園市清潔隊員權益促進會提供）

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