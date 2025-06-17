小龍年遊大龍門！搭台灣好行深度遊大溪 399元小旅行限量開賣

今年「大溪大禧」活動推出限量「關公聯名乖乖」，象徵旅途平安、福氣隨行。（桃市觀旅局提供）

2025/06/17 23:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局響應「小龍年迎大龍門」年度主題，並推廣低碳綠色旅遊與文化節慶活動，與大溪區大溪形象商圈發展協會攜手合作，於6月28日至7月18日「大溪大禧」節慶期間推出限定版「台灣好行祈福文化小旅行」，17日起開賣，邀請民眾搭乘「台灣好行」前往大溪，由專業導覽老師帶領體驗百年關公誕辰節慶、社頭職人故事、神轎夜練與品嘗老街美食，感受大溪小過年的熱鬧氛圍。

觀旅局代理局長王麗娟表示，此小旅行於7月5日、6日、12日、13日舉辦，共4場限定體驗，每場限額25名，行程於KKday開放報名，包含「台灣好行」1日券、大溪老城區導覽、大溪特色小吃及在地社頭夜練文化體驗等，原價1860元，推廣優惠價只要399元，物超所值、CP值高，另於節慶期間持台灣好行1日券，更可至指定民宿兌換「關公聯名乖乖」1包，象徵福氣隨行。

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王麗娟說，參與 「台灣好行祈福文化小旅行」遊客上午可選擇搭乘台灣好行「501大溪快線」、「502小烏來線」或「506東眼山線」探索沿線景點，下午則於指定時間前往「大溪歷史館」集合，由在地導覽老師帶領深度導覽，實地走訪百年社頭文化、親身體驗「神轎夜練」、了解神轎技藝，還能品嚐在地小吃並獲得好行限定好禮。

觀旅局鼓勵民眾多加利用台灣好行深入探索地方風貌，凡於「大溪大禧」活動期間持當日台灣好行1日券，即可至沿線12家指定合作民宿兌換限量「關公聯名乖乖」1包，象徵旅途平安、福氣隨行，限量240包，送完為止。活動期間也提供便利的夜間接駁服務，只要持好行1日券，即可於小旅行活動日當天及624大拜拜遶境活動期間的7月16日至18日免費轉乘「5096（桃園–大溪）」或「5098（中壢–大溪）」回程班次，無須擔心交通問題，放心參與晚間活動或選擇留宿1晚，隔天繼續遊覽大溪風光。

今年「大溪大禧」活動推出限量「關公聯名乖乖」，象徵旅途平安、福氣隨行。（記者李容萍攝）

桃市限定版「台灣好行祈福文化小旅行」，安排實地走訪百年社頭文化、親身體驗「神轎夜練」。（桃市觀旅局提供）

桃市限定版「台灣好行祈福文化小旅行」，安排實地走訪百年社頭文化、親身體驗「神轎夜練」。（記者李容萍攝）

桃市限定版「台灣好行祈福文化小旅行」，安排實地走訪百年社頭文化、親身體驗「神轎夜練」。（記者李容萍攝）

桃市限定版「台灣好行祈福文化小旅行」，安排實地走訪百年社頭文化、親身體驗「神轎夜練」。（記者李容萍攝）

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