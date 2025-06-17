手工貓頭鷹胸花成焦點 台南勝利國小畢業典禮別具意義

南市東區勝利國小畢業典禮胸花是貓頭鷹造型，可愛爆萌。（勝利國小提供）

2025/06/17 23:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市東區勝利國小今（17）日舉行第84屆畢業典禮，245名應屆畢業生帶著榮譽和師長的祝福，邁向人生下一個新階段。值得一提的是，畢業生與班導佩戴的胸花是貓頭鷹造型，可愛爆萌十分特別。

勝利國小第84屆畢業典禮，主題為「創藝勝利．啟動未來」，師生們佩戴的胸花，是由學校志工群一針一線手工縫製的貓頭鷹，而且為響應今年府城建城300年，邀請目目・赫茲博物總監楊欽榮老師設計，透過採用復古的顏色，將東門、勝利、聲景、城垣300，四個元素巧妙結合，不僅象徵勝利國小的孩子在學校學習到的技能與知識，更代表台南獨有的文化脈絡與歷史延續。

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畢典活動亦播放由2025台南好young演唱會卡司所錄製的祝福影片，讓現場所有畢業生感到驚喜萬分。台南市長黃偉哲到場參加，頒發市長優學獎給獲獎畢業生，同時勉勵每位畢業生在未來人生旅程中持續發光發熱、勇敢追夢。

勝利國小校長葉和源說，致力發展學校特色，成為學生快樂學習、教師安心教學，自由開放的人文學園，開展孩子的潛在亮點。

勝利國小畢業典禮胸花，融合東門、勝利、聲景、「城垣300」設計元素。（勝利國小提供）

貓頭鷹胸花由學校志工群一針一線手工縫製。（勝利國小提供）

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