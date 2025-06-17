金門海漂豬屍檢出非洲豬瘟病毒 縣府公布可銷台業者及產品

金門縣政府表示，農業部公告，自即日起至6月23日止，金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島，但經農業部防檢署口蹄疫風險評估通過的生產業者及產品名單，不在此限。（記者吳正庭攝）

2025/06/17 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門出現今年首例海漂死亡豬隻檢出非洲豬瘟病毒陽性案例，農業部根據動物傳染病防治條例公告，自即日起至6月23日止，金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島。但由金門縣政府提出申請並經農業部防檢署口蹄疫風險評估通過的生產業者及產品名單，不在此限。

這些通過風險評估的業者及產品名單有：

1.牛（豬）肉乾（鬆）等產品，其生產業者為聖祖股份有限公司、喬安牧場股份有限公司、良金實業有限公司、老農莊食品有限公司、高坑有限公司、金佳旺食品有限公司、一來順貢糖、允懋實業有限公司、心安心食品有限公司、圓頭農牧食品有限公司、甘棠企業股份有限公司、冠金食品有限公司、犇騰企業社、燕南農牧食品企業社、大金牛有限公司及晶華企業社等，計16家。

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2.含肉鬆貢糖產品，其生產業者為天下貢糖廠、正天一貢糖廠、天之桂貢糖廠、天工貢糖廠、天王貢糖廠、紅高梁餅店、金瑞成貢糖廠及聖祖股份有限公司等，計8家。

3.含豬（牛）肉肉餡燒餅產品，業者為喜相逢燒餅、閩式燒餅、瑞源燒餅舖、古早味燒餅、金一燒餅、金門源興燒餅、張家小籠包燒餅、源林、三寶齋燒餅、金順興燒餅及法務部矯正署金門監獄等，計11家。

4.含牛（豬、羊）肉調理包、廣東粥，業者為牛二爺牛肉麵專賣店、良金實業有限公司、雨川食堂、甘棠企業股份有限公司、丸鮮活海產、羊成林企業社、金門高坑牛肉乾股份有限公司及圓頭農牧食品有限公司等，計8家。

5.牛肉牛軋糖、牛肉月餅、牛肉椪、牛肉餅乾、常溫火鍋湯底含豬肉或牛肉成分、牛肉粽，業者為良金實業有限公司等，計1家。

6.牛肉精華萃取飲、牛滴精，業者為良金實業有限公司及圓頭農牧食品有限公司等，計2家。

7.牛肉丸，業者為良金實業有限公司、金來寶食品行及圓頭農牧食品有限公司等，計3家。

8.冷凍熟牛肉，業者為良金實業有限公司、喬安牧場股份有限公司、圓頭農牧食品有限公司、甘棠企業股份有限公司及大金牛有限公司等，計5家。

9.冷凍熟羊肉，業者為羊成林企業社等，計1家。

10.含豬、牛肉蘿蔔糕，業者為金門高坑牛肉乾股份有限公司等，計1家。

金門縣防疫所籲請地區配合政府防疫措施，落實畜牧場自主防疫管理，進出畜牧場應更換場內專用靴子和衣服，定期清潔消毒專用靴子等等；唯有全面提升防疫意識，才能將非洲豬瘟疫情阻絕於境外。

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