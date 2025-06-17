北市電動公車火燒車 議員要求全面檢修同品牌車輛

台北市一輛電動公車發生火燒車意外，警消急佈水線滅火。（資料照）

2025/06/17 22:39

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市現有3500公車中，有858輛電動公車，往來雙北的大都會客運262路線，1輛電動公車昨晚行經松山區敦化北路、長庚醫院站時，發生火燒車事故，火勢大到全車座椅內裝幾乎付之一炬，也是北市首例；市府清查全市計114輛公車使用同款車型，但僅大都會客運該路線同批20輛停派，據了解，部分原因在於大都會客運的20輛與其他94輛，出廠時間不同，前者皆是2021年底、後者為2022年至2023年，故未全數停派。

公共運輸處表示，使用同款車型的114輛，分屬4家業者所有，包括大都會客運262（20輛）、首都客運信義幹線（30輛）；欣欣客運251、251區、236區（合計16輛）；大南客運承德幹線（48輛），業者今已完成車輛電池系統檢測，其中大南客運2車訊號異常，預防性停派，經車廠再詳細檢測，已排除疑慮。

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公運處說，已要求業者盡速查明起火原因及提出相關改善方案，另與交通部及運安會調查原因，以排除同型車輛的危險性，確認安全無虞後該批車輛再行營。

「公共安全不能只是賭運氣！」國民黨市議員詹為元指出，這起突發狀況恐使民眾對電動公車安全產生疑慮，雖然大都會客運暫時停駛此批涉事車款20輛，然而北市計有214輛華德動能的車輛，在各家業者營運中，且為全市使用第2多品牌，建議其餘批次生產者，雖可持續營運，但應全面檢修，且需重新檢討補助制度，全面開放市場競爭，提升公車品質與安全標準。

民進黨市議員許淑華認為，事發原因仍待調查釐清，確定問題出在何處後，評估是要更換零件或其他做法，並且確認責任歸屬，目前中央政府有提供電動大客車補助，要求交通部、北市府重新檢視業者合約保障、履約內容，依據實際狀況，讓廠商負起應有的責任，避免讓民眾成為冤大頭，也希望調查結果出爐後，可以召開記者會對外說明。

262公車往來新北市宏國德霖科技大學、台北市民生社區，路線橫跨雙北，新北市交通局運輸管理科長林詩欽說，柴油、電動公車不同處在於使用能源不同，若以同樣車輛數替代不影響班距，對新北市民而言，短期替代應該影響不大。

此外，三重客運637（20輛）、640（10輛）；台北客運656（26輛）；欣欣客運綠2左（6輛）、819（6輛），行駛路線均橫跨雙北，加上新北市境內的指南客運紅26（8輛）、淡水客運860（8輛），共計84輛同型號。

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