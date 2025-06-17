金門今年首例海漂豬驗出非洲豬瘟 與中國流行病毒相似度100％

金門6月14日在金寧慈堤岸際發現一隻漂流豬屍，防疫人員完成檢體採樣後隨即就地焚燒並掩埋該死亡豬隻。（金門縣政府提供）

2025/06/17 22:02

〔記者吳正庭／金門報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天證實，6月14日於金門縣金寧鄉慈堤岸際發現1隻海漂死亡豬隻，經採樣送農業部獸醫研究所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，且與中國流行的第2基因型非洲豬瘟病毒相似度達100%。金門縣防疫所要求鄉鎮公所獸醫師進行鄰近10公里內25家畜牧場訪視，所有豬隻均未發現異常象。

此外，為確保產業安全，農業部今天公告，根據動物傳染病防治條例，即日起至6月23日止，金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島。

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縣府指出，6月14日接獲海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在金寧慈堤岸際發現1隻漂流豬屍，經完成檢體採樣並就地焚燒掩埋該死亡豬隻，防疫人員已完成清潔消毒防護，並進行豬屍發現地點消毒作業，檢體循例於第一時間送交農業部獸醫研究所，以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測檢驗，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，且經病毒P72與B602L基因序列比對，與中國流行的第2基因型非洲豬瘟病毒相似度達100％。

縣府指出，金寧鄉慈堤海漂豬屍地點周邊半徑10公里內共有25家養豬場，飼養豬隻5500餘隻，經烈嶼鄉公所、金城鎮公所、金寧鄉公所、金湖鎮公所獸醫師於轄區內現場訪視，25家養豬場飼養管理及豬隻健康正常無虞。

縣府指出，金門縣地理位置非常接近中國出海口，易受洋流及季風影響，偶爾會發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已管制接觸到該漂流豬屍的防疫人員、車輛、器械並執行清潔消毒。

縣府強調，除依動物傳染病防治條例暫停1週金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品輸往台灣本島及其他離島；經金門縣政府提出申請並經農業部防檢署口蹄疫風險評估通過的業者，已列於防檢署網站的「最新資訊」中的「經農業部風險評估通過之生產業者及產品名單」，仍可輸往台灣本島及其他離島。

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