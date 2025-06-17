中國海漂豬屍非洲豬瘟陽性 金門豬隻產品暫停輸出台灣一週

目前國內發現的有非洲豬瘟病毒海漂豬分布圖。（防檢署提供）

2025/06/17 21:24

〔記者楊媛婷／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）今（17日）表示，14日在金門金寧鄉慈湖三角堡沙灘發現的一豬隻屍體，經採集檢體送到農業部獸醫所化驗後，確定為非洲豬瘟病毒陽性，經基因序列比對，該病毒和中國目前流行的病毒株百分百相符，推測該海漂豬來自中國。

防檢署表示，因應本次個案，金門縣府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行徹底消毒，防疫所也派員到發現地點半徑10公里內的共25家養豬場（其中2家停養）訪視，目前各豬隻健康良好，未有異常，農業部已依法暫停金門豬隻及相關產品輸往台灣本島或其他離島，須等至少1週無疫情才可解除管制。

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自亞洲爆發非洲豬瘟疫情以來，海漂豬驗出非洲豬瘟陽性案例已累積有19例，最新一例為防檢署於14日接獲海巡署通報，在金門沙灘發現一豬隻屍體，金門防疫所當時派員赴現場採集檢體並將豬隻屍體就地焚燒掩埋，檢體送到獸醫所檢驗後，確定為非洲豬瘟病毒陽性。

獸醫所所長鄧明中說明，該病毒株與中國目前流行的第2基因型非洲豬瘟病毒相似度達百分百，因金門地理位置非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

我國於上月底獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為傳統豬瘟非疫區，台灣是亞洲唯一三大豬病非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫區，防檢署表示，亞洲疫情仍嚴峻，呼籲國人到國外旅遊絕對不要帶任何動植物產品回國，以免受罰。

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