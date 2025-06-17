868位台灣青年將前往18國志工服務 賴清德：台灣最讚代言人

總統賴清德今（17）日接見「青年海外志工服務隊代表」並親自授旗，讓世界看見台灣。（取自總統府官網）

2025/06/17 21:02

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣青年傳愛國際，教育部在今年暑假補助86個團隊、868位青年志工到18國進行志願服務。總統賴清德今（17）日接見「青年海外志工服務隊代表」並親自授旗，他肯定青年海外志工服務隊用雙腳丈量世界，用熱血服務他人，以行動推動外交，讓世界看見台灣，充分展現行動力，是台灣最讚的代言人。

教育部長鄭英耀及青年發展署署長陳雪玉今日陪同青年海外志工服務隊，其中4位青年志工分享海外志願服務的經驗。

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賴清德表示，志工代表們來自全國各地，擁有不同專長且懷抱滿滿熱忱，即將出發前往泰國、馬來西亞、肯亞、史瓦帝尼、土耳其等18個國家，投入偏鄉醫療、教育、生態等志工服務，把臺灣的力量帶到更遠的地方。

賴清德也說，看到青年志工，讓他想起當醫師時也曾到偏鄉做義診，感謝大家用雙腳丈量世界，用熱血服務他人，以行動推動外交，讓世界看見台灣，大家都是行動派，也是台灣最讚的代言人。

賴清德指出，「青年海外志工服務隊」是台灣服務社會、連結世界的交流計畫，今年寒假教育部補助27個團隊、324位青年志工到海外交流，暑假要到了，教育部再補助86個團隊、868位青年志工到世界各地，另外還有12位青年是投入6個月以上長期服務工作，光是今年台灣的服務足跡，就遍及全球四大洲、25個國家，都有大家的努力和付出，非常不簡單。

非營利組織「樂。斯屬」創辦人李盈萱擔任國際志工多年，她認為志願服務最大的價值，就是知道自己有能力把愛帶給世界，是一個用生命去影響別的生命的機會，只要帶著對世界的尊重和好奇，和解決問題的勇氣，終將創造影響力。

台北醫學大學「飛洋國際服務團」吳閩卉，分享短期服務或許有許多無法突破的上限，但透過一屆一屆的交棒，在服務地點長期耕耘，讓困難的事慢慢變得容易、能讓難以達成的事慢慢被完成。

國立陽明交通大學「印度國際志工Jullay團」林喬安，深信教育的力量不是瞬間的震撼，而是長久的陪伴與記憶；中國醫藥大學「口衛隊海外醫療服務團」紀冠宇說明團隊團隊與當地學生合作，將希望的種子在當地種下，真正地將影響力跟臺灣的關心留在當地。

教育部今年暑假補助86個團隊、868位青年志工到18國進行志願服務。（取自總統府官網）

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