航空界奧斯卡頒獎 星宇航空獲SKYTRAX五星航空評比

2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮今（17日）在法國巴黎舉行。星宇航空獲「五星航空」評級。（記者吳亮儀攝）

2025/06/17 20:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮今（17日）在法國巴黎舉行。星宇航空獲「五星航空」評級，並獲「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎。

SKYTRAX是航空評鑑調查機構，依據嚴謹現場稽核進行綜合評比，被外界譽為「航空界奧斯卡」。今年全球有11家航空公司獲五星航空殊榮，

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星宇航空執行長翟健華前往巴黎領獎。他表示，開航短短五年即獲SKYTRAX五星航空評級，對於星宇全體同仁而言，是非常大的肯定與鼓舞；感謝旅客支持及團隊努力，星宇將持續擴展航網、優化服務，讓全球旅客感受來自台灣的溫度及舒適如家的精品飛行體驗。

SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，星宇航空獲得航空界最高等級的五星航空評級，是其提供高品質乘客體驗的最佳證明；這項榮譽也展現星宇在機艙舒適度、機上餐飲等多項關鍵服務的卓越表現，並在每趟航班展現優秀服務水準。

星宇航空2024年獲APEX五星航空，預計明年2月開航美國鳳凰城航線，目前航線涵蓋亞洲及北美共29個航點。今年及明年也將陸續交付新機，提升中長程航班服務量能。

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