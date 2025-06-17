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    新北中和6/19徵才800職缺大放送 二度就業婦女、中高齡享就業獎勵

    新北市政府就業服務處將於6月19日上午10點至下午2點在中和市民活動中心徵才，20家企業釋出800個工作機會。示意圖，非當事地點。（新北就服處提供）

    新北市政府就業服務處將於6月19日上午10點至下午2點在中和市民活動中心徵才，20家企業釋出800個工作機會。示意圖，非當事地點。（新北就服處提供）

    2025/06/17 20:47

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府就業服務處將於6月19日上午10點至下午2點在中和市民活動中心徵才，20家企業釋出800個工作機會，並提供「履歷健診」。新北市政府就業服務處表示，離開職場的婦女、年滿45歲退休或55歲以上離職可領取就業獎勵，符合條件者最高可領3萬元。

    就服處表示，本次徵才有南亞塑膠、中國探針、全球傳動、誠邦食品、築間餐飲、台灣壽司郎、化石先生、永和愛買、鴻禧旅行社等企業，提供工程技術、作業員、門市人員、儲備幹部到餐飲服務等職缺。現場提供「履歷健診」，由職涯顧問協助優化履歷。

    就服處指出，現場設有「就業獎勵諮詢專區」，家庭離開職場女性可提供「婦女再就業獎勵」，最高可領取3萬元獎勵金；年滿45歲退休或55歲以上離職滿3個月者也享「55plus就業獎勵」，若透過就服機構媒合成功，全職工作滿90天可領3萬元，部分工時也有1萬5千元，每人最多領兩次。

    另外，6/18新莊區公所10樓禮堂、6/20五股勞工活動中心、7/9板橋區公所6樓禮堂、7/11永安市民活動中心及7/17三重綜合體育館皆陸續辦理徵才。

    徵才大會現場提供「履歷健診」，由職涯顧問協助優化履歷。示意圖。 （新北就服處提供）

    徵才大會現場提供「履歷健診」，由職涯顧問協助優化履歷。示意圖。 （新北就服處提供）

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