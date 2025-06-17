一期稻收購價創新高 憂梅雨「攪局」彰化農民搶收

一期稻進入收割期，彰化糧商開出每百台斤1180元的濕穀收購價，農民開心收割繳交。（田中鎮農會提供）

2025/06/17 20:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕一期稻進入收割期，彰化田中鎮、溪州鄉等地糧商，開出每百台斤1180元的濕穀收購價，較去年高出約100元，創下近年新高，讓農民喜出望外。不過近期梅雨鋒面報到，突如其來大雨讓農民憂心稻作倒伏、發芽，紛紛趁晴搶收，以免心血被天氣「搶收」殆盡。

農業部日前公告，114年一期稻計畫收購價每百台斤（濕榖含水率27%）為1293元（限325公斤），輔導價1181元（限255公斤），餘糧價為1056元，糧商跟進調整價格，讓整體市場行情水漲船高。田中、溪州均傳出開出1180元的高價，吸引不少農民主動出售。

請繼續往下閱讀...

田中鎮陳姓農民表示，今年氣候相對穩定，預估每分地可收15至16割、約1500至1600台斤，是難得的大豐收。眼見價格比去年多100元，原以為可以開心收割，但近日梅雨不定，常有瞬間強風驟雨，「真的很怕一夜之間全泡湯，只能儘快搶收。」

溪州鄉農會總幹事彭顯賦指出，農業部調高收購上限與收購價格，有助穩定糧價，同時發揮拉抬糧價的正面效應，目前溪州有糧商收購價約1180元，增幅比去年超過1成，創下新高價，多少彌補連年上漲的耕種成本。

田中鎮農會總幹事張瑞欣認為，儘管私糧價格上調百元，但實際上未能完全反映成本壓力，「農藥、資材、農機人力樣樣漲，這樣的價格只是小補」。他也認為政府後續應持續檢討公糧價格，至少多漲8元，才能真正反映農民實際生產負擔。

近期梅雨鋒面報到，農民憂心稻作倒伏、趁晴搶收。（記者陳冠備攝）

農民表示，今年氣候穩定，預估每分地可收15至16割、約1500至1600台斤。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法