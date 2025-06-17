亞太棒球訓練中心標出去了？ 南市體育局：尚在招標作業中

台南亞太棒球訓練中心，重新對外公開招標。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/17 19:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國最大規模的台南亞太棒球訓練中心已啟用，去年首度招商乏人問津，經市府調整檢討，重新公告招商後，6月10日開標，外傳有某單位得標。不過南市體育局今（17）日表示，目前仍是在招標作業程序中，尚待審查，並未確定哪家得標。

亞太棒球訓練中心於去年2月首次招商，結果流標收場。南市體育局經檢討調整招商方式與經營範圍，從原來的促參法改為採購法，並取消業者期初投資3000萬元和押標金的要求，經營期限亦從原來的「10+5」年，調整為「6+3」年。

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體育局表示，這次是依政府採購法第22條招商，以「勞務類」公開招標委外經營，履約期間為6年，如履約情況良好可優先續約3年，共計9年，由廠商自負盈虧，與上次促參法不一樣。

南市體育局僅證實，6月10日開標，確有單位參與投標，但目前仍是在招標作業階段，尚待審查中，「並未公告決標」，無法確定是哪家單位得標。

亞太國際棒球訓練中心涵蓋成棒主球場副球場、少棒主球場副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，至於這次重新公告招標委外經營範圍？南市體育局則表示，目前仍屬招標作業階段中，有領標單的參與投標單位就會知道。

亞太棒球訓練中心耗費逾33億元興建完成，南市體育局強調，希望未來委外經營，也能夠配合國家培訓中心的政策發展，落實基層訓練與選手培訓，同時創造棒球運動結合地方觀光發展，市府、經營者、使用者與民眾都能獲益，更進一步提升台灣棒球水準。

亞太棒球訓練中心，公開招商經營，外界關注。（記者洪瑞琴攝）

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