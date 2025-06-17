台南新市白蓮霧節 文創紀念品「白蓮霧寶寶」曝光

台南新市2025白蓮霧節推出白蓮霧寶寶吊飾。（記者劉婉君攝）

2025/06/17 19:32

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市白蓮霧節舉辦迄今已22年，今年的活動受到產期延後影響，將於6月28日登場，今年的文創紀念品「白蓮霧寶寶」鑰匙圈吊飾搶先曝光，模樣可愛，相當討喜，採限量贈送，民眾可透過2種方式獲得。

白蓮霧是台南新市的特產，每年產期都吸引老饕搶購，今年的活動以白蓮霧的別名「夏日綠寶石」為發想，規劃有白蓮霧闖關趣、白蓮霧百寶盒市集、在地社區與學校的藝文表演等，28日上午9時將在新市區風雨球場及三里聯合活動中心登場。

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每年白蓮霧節，新市區公所也會推出以白蓮霧為發想的限量文創紀念品，22年來已累積豐碩成果，歷年來曾製作帽子、衣服、紙袋、後背袋、滑鼠墊、以白蓮霧樹枝幹製作而成的造型筆等，今年則是白蓮霧寶寶造型的鑰匙圈吊飾。

新市區公所主任秘書趙婉蘭表示，時下許多民眾喜歡將娃娃吊掛在隨身的背包上，或是放置在透明的袋子裡帶著走，區公所也跟著潮流走，以白蓮霧寶寶為今年白蓮霧節的文創紀念品，方便民眾攜帶，也讓白蓮霧可以貼近民眾的生活。

趙婉蘭說白蓮霧寶寶吊飾數量有限，民眾只要自即日起，到新市區圖書館借閱10本書，就可獲得白蓮霧寶寶吊飾1隻，借書20本可獲得白蓮霧節現場手作1份，1人限兌換1份。也可於即日起至6月30日止，到白蓮霧產銷班的阿堂古早味、新市永豐果園、新市昆隆果園，或是新市區農會、張氏農場、社內社區發展協會、華明水果店等，消費白蓮霧或毛豆相關產品，出示台南市民卡且單筆消費達600元，即可獲得1隻，送完為止。

新市白蓮霧節22年來推出許多文創紀念品。（記者劉婉君攝）

2025年新市白蓮霧節推出白蓮霧寶寶吊飾。（記者劉婉君攝）

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