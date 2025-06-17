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    週三各地多雲到晴！ 慎防午後雷陣雨 2縣市紫外線飆「危險級」

    週三各地大多為多雲到晴，西半部高溫上看35度。示意圖。（資料照）

    週三各地大多為多雲到晴，西半部高溫上看35度。示意圖。（資料照）

    2025/06/17 20:59

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天週三（18日）台灣各地及外島地區，大多為多雲到晴，僅東南部及恆春半島地區，會有局部短暫陣雨，而午後西半部、東北部及東部山區，恐有局部短暫雷陣雨；中南部地區則有局部大雨發生的機率；北部山區亦有局部較大雨勢發生的機率。

    中央氣象署預報，週三因台灣環境轉吹偏東南風，因此天氣會較穩定，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東南部及恆春半島，偶有局部短暫陣雨，但午後西半部及宜花山區，將有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區恐有局部大雨發生的機率；北部山區亦有較大雨勢，下午出門請攜帶雨具備用。

    溫度方面，週三感受為高溫炎熱，東半部高溫為30、31度；西半部則為32至35度，而南部近山區溫度還會再更高一些，各地低溫則普遍為26至28度。離島地區澎湖為多雲時陰，溫度約26至30度；金門為陰時多雲，溫度是26至30度；馬祖為多雲時陰，溫度為26至30度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週三開始太平洋高壓逐漸西伸增強，台灣附近的風向將改為偏南風到東南風，各地水氣會較為減少，天氣型態大致會恢復至夏季型，而夏季型的午後雷雨天氣，預估會持續到週末，等到下週一之後，熱對流雷雨的情況又會明顯增多起來。

    紫外線指數部分，週三宜蘭縣、連江縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場轉為東南風，西半部風速稍弱，稍易累積污染物。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級。

    週三西半部高溫上看35度。（擷取自中央氣象署網站）

    週三西半部高溫上看35度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週三多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三西半部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三西半部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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