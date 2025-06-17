桃市南區青年活動中心閒置3個月 3度招標拚9月簽約

桃園市南區青年活動中心今年3月底結束營運，經3次招標，待市府擇最優申請人。（記者黃政嘉攝）

2025/06/17 19:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區的南區青年活動中心建物使用近20年，今年3月底結束營運後，找嘸廠商接手，民眾見大門緊閉，向市議員黃敬平反映無法使用，市府社會局回應，今年4至5月進行第3度招標後，已有2家符合資格廠商，後續將擇最優申請人，若順利，預計於9月簽約。

該中心2005年起由市府委託救國團營運，2015年再簽一次10年合約，去年底到期，新勢里長李金興表示，里上許多退休族往昔會到中心上課，現在結束營運，里民使用需求無法被照顧到，盼市府盡快找到營運團隊。

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社會局兒童及少年福利科長陳資穎表示，中心去年11月公告招商，至今年4月已進行3次招商程序，前2次均流標，第3次有2家廠商提出申請，現已辦理資格審查會議完畢，確認2家都符資格，經評審後若確定廠商，將依據委託營運契約及廠商投資計畫執行辦理，評估整修時間約半年，實際開放時間仍依廠商規劃為主。

黃敬平表示，中心用途既然已明顯轉向體育活動、青少年服務等功能，主管機關應盡速由社會局調整為體育局或青年局，活化利用場館，都發局也可提供相關變更意見，重新分配管理責任。

陳資穎說，中心目前除1樓平面停車場請交通局作路邊停車管理，其餘地下停車場、健身房、游泳池及教室皆停用，未來將重新定位，主要服務對象為兒童及青少年族群，契約期間包含場館整修在內共20年，會讓廠商有足夠時間進行長期規畫與投資，確定承接廠商後，也會評估與青年局、體育局合作，貼近民眾需求。

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