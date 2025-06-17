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    首頁　>　生活

    餐前必吃！醫師推薦「這2種食材」穩定血糖又抗老

    蕭捷健發文表示，愛玉和仙草有助於控制體重和延緩老化，示意圖。（資料照）

    蕭捷健發文表示，愛玉和仙草有助於控制體重和延緩老化，示意圖。（資料照）

    2025/06/17 23:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代快節奏的生活中，越來越多人關注健康飲食和體重管理。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，愛玉和仙草不僅具有清爽消暑的效果，還有助於控制體重和延緩老化。他建議，最好搭配無糖檸檬水或低熱量代糖食用，才能真正吃得健康無負擔。

    蕭捷健分享，吃愛玉和仙草不只清爽消暑，對於控制體重與延緩老化也有幫助。他指出，這兩種天然食材若不加糖，幾乎不含熱量，每1000克僅約100到150大卡，非常適合作為低碳飲食的一部分，尤其在炎熱天氣或食慾不振時更為適合。他建議可以在正餐前先吃一碗愛玉或仙草，不僅能增加飽足感，還能穩定飯後血糖，是減脂期間的好幫手。

    他解釋，愛玉是由愛玉子搓洗出的天然植物膠，其中含有的果膠屬於水溶性膳食纖維，可在腸道中形成膠狀物，有助於延緩食物消化和葡萄糖吸收，也有助於降低壞膽固醇，並促進腸道蠕動，改善便秘問題。

    至於仙草，蕭捷健提到，研究顯示其富含多酚類與植化素，具有抗氧化與抗發炎潛力。仙草的水與酒精萃取物在抗氧化測試中表現良好，能有效清除體內自由基，降低體內的氧化壓力；另有研究指出，與澱粉類食物一起吃，有助於降低餐後血糖反應，推測與仙草中的多醣體能抑制消化酶有關。他建議，愛玉和仙草最好搭配無糖檸檬水或低熱量代糖食用，才能真正吃得健康無負擔。

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