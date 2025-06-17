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    首頁　>　生活

    枋山芒果減產重創義賣活動 果農堅持捐助植物人

    果農盧旺昇捐芒果（右），由不動產公會理事長王明山買下（左），款項則捐助給創世屏東院。（創世屏東院提供）

    果農盧旺昇捐芒果（右），由不動產公會理事長王明山買下（左），款項則捐助給創世屏東院。（創世屏東院提供）

    2025/06/17 19:13

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今年因颱風與低溫極端氣候衝擊，枋山芒果著果率降低，產量僅剩不到往年的2成，除農家收入銳減，同時也影響創世屏東院植物人服務的經費收入，果農盧旺昇今年仍堅持捐贈200盒芒果，由於芒果缺貨，創世屏東院盼望社會大眾小額支持或認助其他禮盒，來協助植物人。

    創世屏東院連續十年與枋山盧家芒果合作，推出「植愛放光芒」愛文芒果義賣活動，果農盧旺昇每年固定捐贈300盒芒果，義賣收入全數幫助植物人服務，今年雖逢農災，盧先生仍堅持捐贈200盒寶島級芒果禮盒，表明今年是他種植芒果20年來最慘的時候，造成民眾買不到可以幫助植物人的芒果，但愛心不分任何形式，還是可以透過小額捐款，幫助植物人尿布經費。

    創世屏東院表示，目前安養53位植物人，到宅服務70個植物人及重度臥床老人，今年累計至5月已衰退近300萬元，6月芒果義賣將較去年少500盒，收入預計再減少，期盼大家每月定期定額300元認助植物人，義賣商品除有芒果禮盒，還有無加糖芒果乾130元、蜂蜜禮盒600元、酪梨禮盒480元等，另尋找80位守護天使，愛心專線：（08）721-0038分機1205王小姐。

    除了芒果外，創世有其他的義賣品可以選購。（創世屏東院提供）

    除了芒果外，創世有其他的義賣品可以選購。（創世屏東院提供）

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