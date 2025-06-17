宣傳國際護理大會主辦權遭酸 台灣護理學會：模糊會議本質

今年在芬蘭舉行的國際護理大會上，宣布2027年大會由台灣主辦。（取自衛福部臉書粉專）

2025/06/17 18:36

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣護理學會取得2027年第31屆國際護理大會（International Council of Nurses Congress, ICN Congress）主辦權，衛福部在臉書分享這項好消息，卻招來批評，並遭酸「是想讓全世界看看糟糕的護病比和超高的離職率嗎？」對此，台灣護理學會強調，若將主辦國際護理大會作為評價特定政策的工具，容易模糊該會議作為全球護理專業殿堂與知識交流平台的本質。

台灣護理學會表示，國際護理大會為全球護理界最高級的學術與政策交流平台，主辦權的遴選，重點在於主辦會員國是否展現出專業實力、學術成就、國際參與及組織聲譽等方面的綜合表現，並不涉及、亦不等同於對特定國內議題的評論或立場。

請繼續往下閱讀...

台灣護理學會指出，此次獲得主辦權，彰顯國際護理界對台灣在學術研究與臨床專業發展的高度評價，並對台灣及台北市舉辦大型國際會議軟實力的肯定。

同時，台灣護理學會強調，深信台灣作為一個民主自由、充滿創新活力、社會多元友善開放的國家，正是舉辦此一世界級學術會議的理想場域。這場大會不僅是護理專業的國際對話平台，也將讓來自世界各國的護理夥伴親身體驗台灣的護理專業實力、人文精神與社會活力。

另一方面，台灣護理學會指出，長期投注心力於護理人力的政策研究與倡議，能同理社會各界對護理人力不足的焦急，然此議題應透過公共政策制度改革積極面對。若將主辦國際護理大會作為評價特定政策的工具，容易模糊該會議作為全球護理專業殿堂與知識交流平台的本質。

台灣護理學會強調，將秉持專業立場，謹慎籌備此次國際大會，並持續推動專業提升與國際合作，強化護理界的國際對話與專業影響力。我們誠摯邀請全球護理夥伴共同參與，讓世界看見台灣，也讓台灣與世界共同前行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法