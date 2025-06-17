台中家商廖之婷靠看影片學英語 爭取到獎學金將前往德國壯遊

台中家商弱勢生廖之婷（左2）靠看影片學英語，爭取到16萬獎學金將前往德國壯遊。（圖：家商提供）

2025/06/17 19:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中家商應用英語科學生廖之婷，雖家境不優渥，自力自強善用資源學習，靠看網路影片自學英文，錄取家商應用英語科，更憑藉優異的英文能力挑戰台中市學子壯遊寰宇圓夢計畫唯二名額，從眾多競爭者中出線，獲16萬獎學金，7月將前往德國遊學拓展視野。

廖之婷來自弱勢家庭，跟母親相依為命的她，對英文懷抱熱情，突破經濟限制，她善用網路免費資源學習，國中起利用YouTube自學英文，大量觀看教學與生活影片，累積口語發音、詞彙能力，以會考英文滿分的成績，錄取她的第一志願台中家商應英科。

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校方指出，廖之婷在校表現優異，成績穩居班級前3名，更多元自我挑戰，參加全國英語文思辨簡報比賽及林燈盃英語表達力競賽，各獲全國第3名佳績，展現英文實力。

雖來自弱勢家庭，廖之婷每週僅有200元零用錢，原以為出國是遙不可及的夢想，導師吳姈娟鼓勵她爭取台中市「學子壯遊寰宇」圓夢計畫，補助名額僅有2個，廖之婷撰寫計畫書勇敢築夢，憑藉優異的英文能力與堅強毅力，順利出線獲16萬元獎學金補助，7月將能前往德國遊學10天。

廖之婷說，她很感謝導師協助，包括幫她跑申請流程與寫下感人的推薦信等，讓她勇敢跨出爭取機會的第一步，期盼前往德國學習文化並擔任「台灣外交小尖兵」。

台中家商應英科主任李偉綾指出，獎學金實現了廖之婷出國壯遊的夢想，更盼能為她的人生開啟嶄新篇章；台中家商校長劉福鎔也肯定廖之婷以行動證明，困境無法限制夢想，只要願意在興趣中持續耕耘、不懼挑戰，終將能發光發熱，勇敢圓夢。

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