澎湖今年最新活動 「澎湖國際沙灘狂想曲」8月登場

立委楊曜與澎管處密集性開會，定案最新活動澎湖國際沙灘狂想曲。（楊曜提供）

2025/06/17 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節升空後，雖然5月來客數超過去年同期近萬人，但觀光前景並不看好，在立委楊曜爭取經費，今年澎湖國家風景區管理處新規劃澎湖國際沙灘狂想曲-民歌50在澎湖，吸引5、6年級遊客族群，澎湖國際沙灘狂想曲日期出爐，還有隱藏版驚喜彩蛋，歡迎遊客抵澎體驗。

由於這2年國旅低迷，立委楊曜多次與觀光署和澎管處商討如何透過大型活動，吸引更多遊客來澎湖觀光。除了8月底登場的追風音樂節之外，澎管處計畫在8月初於隘門-林投沙灘舉辦一連3個週末的音樂展演活動，經過密集性開會討論，「澎湖國際沙灘狂想曲」全新沙灘系列活動 行程表出爐。

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8月8日、8月9日連續2天，民歌50在澎湖-美麗海灣篇（就隘瘋音樂～2日唷！），8月15日綻fun風格篇（獨立樂團嗨翻天！），8月16日動漫樂章篇（跟DJ 唱跳歌手 動漫日本樂團一起來Cosplay！！），8月23日意想不到篇（就是讓你想不到！來看看就知道的驚喜彩蛋）。

楊曜希望可以有預想不到的來客數，刺激澎湖低迷國旅市場，同時楊曜也坦承為了推動澎湖觀光發展，已到了無所不用其極的手段，澎管處同仁也辛苦了，只是衷心希望讓澎湖觀光恢復往日榮景，並透過各種活動模式，找出新的觀光活水。

澎湖國際沙灘狂想曲八月登場，希望刺激澎湖低迷國旅市場。（楊曜提供）

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